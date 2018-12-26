Chồng sắp cưới người châu Phi bị chê về ngoại hình, Thùy Dương Next Top lên tiếng

Hậu trường 26/12/2018 14:22

Thùy Dương khẳng định tình yêu mới là thứ quan trọng nhất và không để tâm quá nhiều về ngoại hình của bạn trai.

Mới đây, màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai Thùy Dương Next Top nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó trong ngày sinh nhật bạn gái, người đàn ông gốc châu Phi đã chuẩn bị một bó hoa lớn, nhẫn kim cương rồi quỳ xuống dưới chân Thùy Dương nói lời cầu hôn. Quá bất ngờ và hạnh phúc, người đẹp đã bật khóc trước mặt đông đảo bạn bè.

Chồng sắp cưới người châu Phi bị chê về ngoại hình, Thùy Dương Next Top lên tiếng - Ảnh 1
Thùy Dương hạnh phúc đến bật khóc khi được bạn trai cầu hôn trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau khi đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi, khá đông cư dân mạng cho rằng ngoại hình của bạn trai gốc Châu Phi không phù hợp với Thùy Dương. Trong khi chồng sắp cưới quá cao lớn thì Thùy Dương lại rất nhỏ bé và mong manh. Trước phản ứng của khán, mới đây người đẹp đã lên tiếng bảo vệ bạn trai. Thùy Dương khẳng định chồng sắp cưới rất tâm lý và tuyệt vời nên ngoại hình không gây ảnh hưởng nhiều.

"Tôi cảm nhận được sự chiều chuộng, quan tâm từ Keenan và đặc biệt anh ấy rất trung thực - đó là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ chứ không phải tiêu chí ngoại hình. Trước đây tôi từng quen vài người có ngoại hình tương xứng, được bạn bè công nhận đẹp đôi nhưng mọi chuyện chẳng đi tới đâu. Vậy nên tôi chọn người trung thành, yêu mình thật sự hơn là đến với ai đó để thỏa mãn thị hiếu của nhiều người. Không phải cặp tình nhân nào đẹp đôi cũng hạnh phúc đâu, phải không nào?", Thùy Dương chia sẻ trên Ngoisao.net.

Chồng sắp cưới người châu Phi bị chê về ngoại hình, Thùy Dương Next Top lên tiếng - Ảnh 2
Chồng sắp cưới người châu Phi bị chê về ngoại hình, Thùy Dương Next Top lên tiếng - Ảnh 3
Thùy Dương cho rằng ngoại hình của bạn trai không quan trọng bằng sự chân thành của anh - Ảnh: Internet
Chồng sắp cưới người châu Phi bị chê về ngoại hình, Thùy Dương Next Top lên tiếng - Ảnh 4
Chồng sắp cưới người châu Phi bị chê về ngoại hình, Thùy Dương Next Top lên tiếng - Ảnh 5
Những hình ảnh hạnh phúc của Thùy Dương trong tiệc sinh nhật cách đây ít ngày - Ảnh: Internet

Thùy Dương là Á quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2017. Cô và bạn trai ngoại quốc tên Keenan đã có một năm hẹn hò lãng mạn trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Một năm qua, người đẹp ít khi chia sẻ hình ảnh của người yêu lên mạng xã hội. Được biết, bạn trai của Thùy Dương là giáo viên dạy tiếng Anh, thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ vì đặc thù công việc.

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