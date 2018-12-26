Mới đây, màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai Thùy Dương Next Top nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó trong ngày sinh nhật bạn gái, người đàn ông gốc châu Phi đã chuẩn bị một bó hoa lớn, nhẫn kim cương rồi quỳ xuống dưới chân Thùy Dương nói lời cầu hôn. Quá bất ngờ và hạnh phúc, người đẹp đã bật khóc trước mặt đông đảo bạn bè.

Thùy Dương hạnh phúc đến bật khóc khi được bạn trai cầu hôn trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau khi đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi, khá đông cư dân mạng cho rằng ngoại hình của bạn trai gốc Châu Phi không phù hợp với Thùy Dương. Trong khi chồng sắp cưới quá cao lớn thì Thùy Dương lại rất nhỏ bé và mong manh. Trước phản ứng của khán, mới đây người đẹp đã lên tiếng bảo vệ bạn trai. Thùy Dương khẳng định chồng sắp cưới rất tâm lý và tuyệt vời nên ngoại hình không gây ảnh hưởng nhiều.