Chồng Đặng Thu Thảo khoe ảnh vợ cùng con gái, hành động nhỏ nhưng thể hiện tình yêu lớn với vợ con

Hậu trường 13/06/2020 13:59

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên doanh nhân Trung Tín khiến công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo vốn là người sống khá kín tiếng. Đặc biệt sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2012 lại càng sống khép kín hơn. Ngay cả chuyện mang thai con thứ 2, nàng hậu 9x cũng giấu kín cho đến ngày sắp sinh mới tiết lộ.

Cho đến nay, hình ảnh về "hoàng tử bé" vừa chào đời vẫn được cặp đôi giấu kín. Cũng vì điều này mà cuộc sống của Đặng Thu Thảo bên doanh nhân Trung Tín càng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

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Cuộc sống êm đềm của Đặng Thu Thảo bên chồng con - Ảnh: FB

Mới đây, chồng Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh mới nhất của bà xã. Anh viết: "Hôm qua em đến (xem) trường, mẹ dắt tay vào lớp". Trong ảnh, bà mẹ bỉm sữa đưa con gái Sophie đến thăm trường. Cử chỉ ân cần, âu yếm của cô với con gái khiến mọi người "tan chảy". 

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Sinh con chưa lâu, 'thần tiên tỷ tỷ' tạo ấn tượng bởi nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp - Ảnh: FB

Dù ngắn gọn nhưng có thể thấy tình yêu thương của nam doanh nhân dành cho vợ con lớn đến dường nào. Bận rộn với công việc nhưng chồng Đặng Thu Thảo vẫn sắp xếp thời gian cùng vợ dắt con gái đến trường. Hình ảnh ngọt ngào của gia đình nàng hậu nhận về vô số lời khen của người hâm mộ. 

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Một hình ảnh tình cảm khác của gia đình nàng hậu khi đưa con đi chơi dịp 1/6 - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi sở hữu nét đẹp thu hút, tính cách nhẹ nhàng, nền nã. Sau khi lui về làm hậu phương cho chồng vào năm 2017, nàng hậu 9x còn được ngưỡng mộ khi 3 năm "lên xe hoa" đã sinh liên tiếp 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý với vóc dáng tròn xoe, mặt mũm mĩm sau gần 1 tháng sinh nở

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý với vóc dáng tròn xoe, mặt mũm mĩm sau gần 1 tháng sinh nở

Sau vài tuần hạ sinh con thứ hai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn chưa lấy lại vóc dáng thanh mảnh. Tuy vậy, nàng hậu vẫn được khen vì sự rạng rỡ.

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Từ khóa:   Đặng Thu Thảo chồng Đặng Thu Thảo doanh nhân Trung Tín

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