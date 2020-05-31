Hình ảnh đầu tiên của Đặng Thu Thảo sau gần 2 tuần sinh nở, nhan sắc tựa nữ thần

Hậu trường 31/05/2020 13:46

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc xinh đẹp rạng ngời sau hơn 10 ngày sinh con thứ 2. Ở góc chụp nghiêng, nàng hậu được ngợi khen hết lời.

Ít giờ trước, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh đầu tiên lên trang cá nhân sau khi sinh con trai cho chồng đại gia. Dù mới sinh không lâu nhưng nàng hậu đã thoải mái xuống phố mà không kiêng khem như nhiều chị em khác. Cô và chồng chọn Thảo Cầm Viên để tiện di chuyển: "Cuối tuần ba mẹ tranh thủ đưa em đi thăm các bạn voi hươu khỉ em yêu thích".

hoa hau dang thu thao sau sinh
Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đưa con gái đi chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi - Ảnh: FB
hoa hau dang thu thao sau sinh 1
Hình ảnh Đặng Thu Thảo với nhan sắc rạng ngời ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB

Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2012 diện áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính mát để tránh gây chú ý. Dù chỉ chụp ở góc nghiêng lộ một phần gương mặt nhưng chân dài 9x vẫn được khen ngợi hết lời bởi thần thái tươi tắn cùng nhan sắc xinh đẹp. Gương mặt thanh tú của Đặng Thu Thảo sau sinh gây xuýt xoa.

Trước những lời ngợi khen của mọi người vì nhanh lấy lại vóc dáng sau sinh, Đặng Thu Thảo hào hứng chia sẻ là do cơ địa. Cô không hề nhịn ăn để giảm cân.

hoa hau dang thu thao sau sinh 3
Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín kết hôn năm 2017. Một năm sau, cặp đôi đón con gái đầu lòng ra đời - Ảnh: FB

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con thứ 2 cho doanh nhân Trung Tín vào ngày 20/5 vừa qua. Ở lần mang thai này, nàng hậu vẫn quyết giấu kín mọi thông tin. Mãi cho đến những ngày cuối của thai kỳ, chân dài gốc Bạc Liêu mới chia sẻ một vài hình ảnh bụng bầu để báo tin vui với bạn bè, người hâm mộ.

HOT: Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa hạ sinh quý tử nặng 3,5kg cho ông xã doanh nhân

HOT: Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa hạ sinh quý tử nặng 3,5kg cho ông xã doanh nhân

Do không thích cuộc sống đời tư bị soi mói nên hiện tại, Đặng Thu Thảo vẫn chưa chính thức công bố tin vui này.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Thu Thảo chồng Đặng Thu Thảo con gái Đặng Thu Thảo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 52 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 54 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 11 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026