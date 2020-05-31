Hình ảnh đầu tiên của Đặng Thu Thảo sau gần 2 tuần sinh nở, nhan sắc tựa nữ thần

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe nhan sắc xinh đẹp rạng ngời sau hơn 10 ngày sinh con thứ 2. Ở góc chụp nghiêng, nàng hậu được ngợi khen hết lời.

Ít giờ trước, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh đầu tiên lên trang cá nhân sau khi sinh con trai cho chồng đại gia. Dù mới sinh không lâu nhưng nàng hậu đã thoải mái xuống phố mà không kiêng khem như nhiều chị em khác. Cô và chồng chọn Thảo Cầm Viên để tiện di chuyển: "Cuối tuần ba mẹ tranh thủ đưa em đi thăm các bạn voi hươu khỉ em yêu thích".

Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đưa con gái đi chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi - Ảnh: FB

Hình ảnh Đặng Thu Thảo với nhan sắc rạng ngời ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB

Trong ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2012 diện áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính mát để tránh gây chú ý. Dù chỉ chụp ở góc nghiêng lộ một phần gương mặt nhưng chân dài 9x vẫn được khen ngợi hết lời bởi thần thái tươi tắn cùng nhan sắc xinh đẹp. Gương mặt thanh tú của Đặng Thu Thảo sau sinh gây xuýt xoa.

Trước những lời ngợi khen của mọi người vì nhanh lấy lại vóc dáng sau sinh, Đặng Thu Thảo hào hứng chia sẻ là do cơ địa. Cô không hề nhịn ăn để giảm cân.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín kết hôn năm 2017. Một năm sau, cặp đôi đón con gái đầu lòng ra đời - Ảnh: FB

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con thứ 2 cho doanh nhân Trung Tín vào ngày 20/5 vừa qua. Ở lần mang thai này, nàng hậu vẫn quyết giấu kín mọi thông tin. Mãi cho đến những ngày cuối của thai kỳ, chân dài gốc Bạc Liêu mới chia sẻ một vài hình ảnh bụng bầu để báo tin vui với bạn bè, người hâm mộ.

HOT: Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa hạ sinh quý tử nặng 3,5kg cho ông xã doanh nhân Do không thích cuộc sống đời tư bị soi mói nên hiện tại, Đặng Thu Thảo vẫn chưa chính thức công bố tin vui này.

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