Mang thai đôi, Đặng Thu Thảo khoe bụng bầu lớn và tiết lộ 'rạn giống trái dưa lưới'

Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, vóc dáng Hoa hậu Đặng Thu Thảo khá nặng nề. Chân dài này tâm sự đang bị rạn da rất nhiều.
- Trang Trần khoe bụng bầu 'vượt mặt', xác nhận đang mang thai con thứ 2
- Pha Lê bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng với bạn trai người Hàn
Sau gần 2 năm "về chung nhà" với doanh nhân Phúc Thành, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang chuẩn bị đón cặp song sinh chào đời. Chân dài họ Đặng đã tiết lộ về giới tính thai nhi, đó là 2 bé trai. Hiện vợ chồng nàng hậu đang rất mong đến ngày được gặp "thiên thần nhỏ".
Vài giờ trước, Đặng Thu Thảo vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình. Ở tháng thứ 6 thai kỳ, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 tăng cân nhiều, vóc dáng thay đổi, đặc biệt là vòng 2 khá lớn.
Bên cạnh đó, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 còn chia sẻ về những thay đổi của cơ thể trong thời gian bầu bí. Cô đang bị rạn da nghiêm trọng, "giống trái dưa lưới". Dù vậy, mỹ nhân họ Đặng vẫn không hề cảm thấy tự ti. Ngược lại, Đặng Thu Thảo đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc vì sắp được gặp 2 con.
Đặng Thu Thảo tâm sự: "Cái bụng hôm nay nhỏ xíu à, rạn giống trái dưa lưới rồi, nhưng mẹ bầu không tự ti mà thấy happy lắm. Chụp 1/2 mặt, cà 10 cái áp may ra nhìn còn tạm tạm. Thôi kệ! Mẹ bầu xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần 2 nhóc con khỏe mạnh chào đời là mẹ bầu chấp hết nè".
Dưới bài viết, nàng hậu nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người chúc cô có thai kỳ khỏe mạnh, em bé ra đời bình an.