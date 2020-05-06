Đông Nhi tâm sự về những thay đổi sau khi mang thai, bất ngờ nhất là Ông Cao Thắng

Hậu trường 06/05/2020 17:28

Ca sĩ Đông Nhi vui mừng vì sự thay đổi của Ông Cao Thắng từ khi biết mình được lên chức ba. Từ một người ít vào bếp, giờ đây anh chăm chỉ nấu nướng cho vợ.

Thông tin ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng khiến fan hâm mộ không khỏi vui mừng. Hiện nữ ca sĩ đang ở tháng thứ 3 thai kỳ, sức khỏe tốt. Mới đây, giọng ca "Bad Boy" nhận được sự quan tâm đặc biệt khi bộc bạch những thay đổi của hai vợ chồng. Từ một người thường ăn kiêng giữ dáng, giờ Đông Nhi ăn 5-6 bữa mỗi ngày vẫn thấy đói. Cô còn từ bỏ những thú vui vì em bé trong bụng.

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Sau 5 tháng cưới, cặp đôi hân hoan thông báo tin vui với mọi người - Ảnh: FB

Ngay cả Ông Cao Thắng cũng thay đổi nhiều từ ngày gia đình có tin vui. Anh chăm nấu ăn tẩm bổ cho vợ và dành nhiều thời gian chăm sóc, chia sẻ với Đông Nhi.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi con xuất hiện, thế giới xung quanh ba mẹ bỗng thay đổi. Rất nhiều điều đã thay đổi vì sự xuất hiện tuyệt vời của con đó, con biết không? Ba Thắng của con trước đây rất ít khi vào bếp, mà từ ngày biết tin có con, ba đã chủ động tìm hiểu cách làm các món ăn mẹ thích để sau này phục vụ hai mẹ con mình đó. Có khi ngày con ra đời cũng là lúc ba Thắng trở thành Master Chef.

Còn mẹ, ngày trước ăn kiêng để giữ dáng bao nhiêu thì giờ một ngày ăn đến 5-6 bữa cũng chưa thấy đủ. Chẳng mấy chốc mà tròn quay mất thôi. Ngay cả những thói quen giải trí của mẹ cũng không còn như trước”.

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Vòng 2 của nữ ca sĩ nhấp nhô thấy rõ - Ảnh: FB

Niềm vui lớn nhất của Đông Nhi hiện tại là được bên cạnh chồng con mỗi tối: “Mẹ bây giờ chỉ muốn dành nhiều thời gian ở nhà an vui bên ba và con. Mỗi buổi tối, chỉ cần ngồi bên ba Thắng xem chung một tập phim yêu thích, cùng trải qua đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố mà các bộ phim mang lại, là mẹ đã thấy cuộc sống thật thú vị rồi.

Ba Mẹ sẽ luôn dành cho con những phút giây cả gia đình bên nhau như thế, để con luôn biết mình được yêu thương nhiều đến thế nào nha".

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Nữ ca sĩ hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, chăm sóc chu đáo - Ảnh: FB

Hiện tại, Đông Nhi dành toàn bộ thời gian để dưỡng thai, đợi ngày thiên thần nhỏ chào đời. Đặc biệt, để dành tặng em bé trong bụng, vợ chồng nghệ sĩ đang thực hiện một dự án về tình mẫu tử và sắp cho ra mắt.

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Thông tin Đông Nhi mang thai con đầu lòng là chủ đề được dân tình quan tâm nhất hiện nay.

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