Dân mạng phát sốt với khoảnh khắc con gái 2 tuổi của Đặng Thu Thảo mát xa đầu cho bố

Có mẹ là người nổi tiếng nên mọi động thái của con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo - bé Sophie luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Cách đây ít giờ, doanh nhân Trung Tín khiến dân mạng thích thú khi đăng tải clip con gái Sophie đang mát xa đầu cho bố. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng cô bé đã biết cách thể hiện tình yêu thương khiến doanh nhân họ Nguyễn tự hào: "Con gái con lứa đã nhờ vả được rồi".

Khoảnh khắc con gái Đặng Thu Thảo thuần thục trổ tài mát xa cho bố khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip được đăng tải, chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo nằm thư giãn trên ghế khi được con gái cưng chăm sóc da đầu.

Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc đáng yêu của bé Sophie thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều khen cho sự lém lỉnh của cô bé, đồng thời chúc mừng vợ chồng chồng Hoa hậu Việt Nam 2012 có cô con gái "đáng đồng tiền bát gạo".

Dưới phần bình luận, Hoa hậu Đặng Thu Thảo "hờn dỗi" vì con gái bám ba hơn: "Em kêu mát xa cho mami với chỉ đi chỗ khác, hết chịu nổi".

Sau 3 năm chung sống, Đặng Thu Thảo được chồng hết mực thương yêu, chăm sóc - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017 trong sự chúc phúc của mọi người. Sau 3 năm "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì quá ngọt ngào và hạnh phúc. Hiện họ đã có với nhau 2 nhóc tì đáng yêu "đủ nếp đủ tẻ". Con gái đầu lòng của cặp đôi nay đã được 2 tuổi. Tháng 5 vừa qua, nàng hậu 9x đã hạ sinh con trai ra đời khỏe mạnh. Dù vậy, mọi hình ảnh của "hoàng tử bé" vẫn được vợ chồng Đặng Thu Thảo giấu kín.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-phat-sot-voi-khoanh-khac-con-gai-2-tuoi-cua-dang-thu-thao-mat-xa-dau-cho-bo-360900.html