Chán giấu giếm, Đặng Thu Thảo khoe bụng bầu lớn, tiết lộ thời gian sinh con thứ 2

Hậu trường 24/04/2020 16:39

Dù sắp đến ngày sinh nở nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp mặn mà.

Trước những lời đồn đoán của cư dân mạng, mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chính thức xác nhận chuyện mang thai. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2012 đăng tải hình ảnh vòng 2 vượt mặt và bật mí về thời gian hạ sinh con thứ hai: "Còn vài tuần nữa là gặp em rồi, giờ mẹ tranh thủ đi tham quan dự án sắp hoàn thiện của ba Tín trước khi dành tất cả thời gian cho em".

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Loạt ảnh vừa được Hoa hậu Đặng Thu Thảo công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dù mang thai ở tháng cuối thai kỳ, vòng 2 lớn thấy rõ nhưng Đặng Thu Thảo vẫn cực kỳ thần thái. Trong ảnh, mỹ nhân sinh năm 1991 diện trang phục đỏ, đeo kính mát vô cùng sành điệu. Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến mọi người phải xuýt xoa.

Chỉ sau 1 giờ đăng tải, bà xã doanh nhân Trung Tín nhận về gần 7 ngàn lượt thích và nhiều bình luận. Hầu hết mọi người dành lời khen cho sắc vóc của mẹ bầu.

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Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đông Nhi, Tú Anh chúc mừng Đặng Thu Thảo - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2012 khi mới 21 tuổi. Năm 2017, cô lên xe hoa với doanh nhân Trung Tín và tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp đôi đã có với nhau một bé gái đầu lòng và sắp tới sẽ đón thêm thành viên mới ra đời.

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Cuộc sống viên mãn của nàng hậu bên chồng con - Ảnh: FB

3 năm sau khi kết hôn và sinh con, Đặng Thu Thảo ngừng tham gia các hoạt động trong làng giải trí Việt. Dù vậy, cuộc sống hôn nhân kín tiếng của nàng hậu vẫn được mọi người quan tâm.

Ngày con gái tròn 2 tuổi, Đặng Thu Thảo báo tin mang thai lần nữa với chồng đại gia?

Ngày con gái tròn 2 tuổi, Đặng Thu Thảo báo tin mang thai lần nữa với chồng đại gia?

Động thái mới đây của Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến mọi người hoài nghi cô đang mang thai con thứ 2 với doanh nhân Trung Tín.

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