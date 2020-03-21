Ngày con gái tròn 2 tuổi, Đặng Thu Thảo báo tin mang thai lần nữa với chồng đại gia?

Hậu trường 21/03/2020 14:23

Động thái mới đây của Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến mọi người hoài nghi cô đang mang thai con thứ 2 với doanh nhân Trung Tín.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lên xe hoa với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017. Từ khi lập gia đình, cô hoàn toàn rút lui khỏi showbiz, ở nhà chăm sóc gia đình. Năm 2018, Hoa hậu Việt Nam 2012 hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng ra đời.

Thời gian gần đây, chân dài Bạc Liêu vướng nghi án đang mang thai con thứ 2. Bởi thay vì diện những trang phục khoe vóc dáng thanh mảnh như trước, cô thường xuyên mặc đồ rộng giấu bụng. Không chỉ thế, bà xã doanh nhân Trung Tín chỉ đăng ảnh cận mặt che bụng, gương mặt của bà mẹ một con cũng đầy đặn hơn.

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Đặng Thu Thảo vướng nghi án mang thai lần hai vào cuối năm 2019 - Ảnh: FB
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Trước những lời đồn đoán của dân mạng, nàng hậu không hề lên tiếng giải thích - Ảnh: FB

Mới đây, Đặng Thu Thảo lại tiếp tục làm rộ lên nghi án bầu bí bởi động thái bất ngờ trong ngày sinh nhật 2 tuổi của "công chúa nhỏ". Vì dịch bệnh, cô và chồng trang trí không gian ấm cúng tại nhà với bong bóng, bánh kem và không mời bạn bè đến chung vui.

Chân dài 9x chia sẻ hình chiếc bánh kem đặc biệt, mô phỏng vẻ ngoài của các thành viên trong gia đình. Chú ý nhất là vùng bụng của Đặng Thu Thảo được nhào nặn như một bà bầu với vòng 2 khá lớn. Tay của cô nàng còn đặt lên xoa bụng âu yếm. Động thái này của Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến mọi người cho rằng, cô đang ngầm báo tin mang bầu lần 2.

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Không gian tiệc sinh nhật của con gái Đặng Thu Thảo - Ảnh: FB
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Chiếc bánh kem đặc biệt được nàng hậu chuẩn bị mừng ngày con gái tròn 2 tuổi - Ảnh: FB

Đáng chú ý, khi một người bạn để lại bình luận: "Bánh tả thật quá nha", Thu Thảo không giải thích mà để lại biểu tượng cười vui vẻ như một cách thừa nhận.

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