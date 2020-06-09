Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý với vóc dáng tròn xoe, mặt mũm mĩm sau gần 1 tháng sinh nở

Sau vài tuần hạ sinh con thứ hai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn chưa lấy lại vóc dáng thanh mảnh. Tuy vậy, nàng hậu vẫn được khen vì sự rạng rỡ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo nổi tiếng là một người kín tiếng trong chuyện đời tư. Đặc biệt là sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín, Hoa hậu Việt Nam 2012 càng sống khép kín hơn. Ngay cả chuyện mang thai con thứ 2, Đặng Thu Thảo cũng giấu kín cho đến cận ngày sinh mới tiết lộ.

Đến tận ngày sắp sinh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới báo tin vui với công chúng và khoe bụng bầu 'vượt mặt' - Ảnh: FB

Hiện nàng hậu họ Đặng đã hạ sinh thành công con thứ 2 với doanh nhân Trung Tín. Bé trai vừa chào đời giúp tổ ấm của chân dài này càng thêm trọn vẹn khi "đủ nếp đủ tẻ". Tuy nhiên đến hiện tại, Đặng Thu Thảo vẫn chưa công khai diện mạo quý tử với công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa đăng tải đoạn clip chơi đùa cùng con gái. Chân dài 9x viết: "Em bé tí đã biết làm điệu cho mẹ rồi".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lộ vóc dáng mũm mĩm sau sinh - Ảnh: FB

Trước đó, nàng hậu tự tin đăng tải bức ảnh cận mặt sau hơn 10 ngày sinh con - Ảnh: FB

Trong clip, "tiểu công chúa" nhà Đặng Thu Thảo làm điệu cho mẹ. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng cô bé tỏ ra rất chuyên nghiệp khi dùng phấn chấm má hồng cho mẹ.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2012 sau gần 1 tháng "vượt cạn". Dễ dàng nhận ra, bà mẹ bỉm sữa vẫn chưa lấy lại vóc dáng sau sinh. Gương mặt vẫn khá tròn trịa, thân hình của Đặng Thu Thảo cũng mũm mĩm hơn trước rất nhiều. Dù vậy, cô vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen bởi sắc mặt hồng hào, rạng rỡ.

Dân mạng phát sốt với khoảnh khắc con gái 2 tuổi của Đặng Thu Thảo mát xa đầu cho bố Có mẹ là người nổi tiếng nên mọi động thái của con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo - bé Sophie luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-dang-thu-thao-gay-chu-y-voi-voc-dang-tron-xoe-mat-mum-mim-sau-gan-1-thang-sinh-no-361511.html