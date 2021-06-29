Tuy nhiên sau đó 1 ngày, "cô Xuyến" cũng phát trực tiếp tố ngược lại chồng cũ bịa đặt, vu khống chuyện cô ngoại tình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng khẳng định bản thân không yêu đương hay quan hệ ngoài luồng với bất kỳ ai như lời Cao Thắng nói. Thậm chí Hoàng Yến còn tung loạt tin nhắn chồng cũ từng nhắn xin lỗi khẩn thiết và mong được tha thứ, qua đó "cô Xuyến" khẳng định bản thân không tệ như lời người cũ cáo buộc.

Mới đây, vụ ồn ào ẩu đả của Hoàng Yến và chồng cũ gây náo loạn MXH. Sau khi đấm vợ cũ chảy máu, gãy xương mũi, tối ngày 26/6, Cao Xuân Thắng livestream xin lỗi, đồng thời bóc phốt "cô Xuyến" ngoại tình, cặp kè trai trẻ, đu bám đàn ông đã có vợ.

Trong đoạn video gần 20 phút, Cao Thắng khẳng định sự việc Hoàng Yến ngoại tình trong lúc mình ngồi tù là hoàn toàn có thật, thậm chí khi bị chồng tra hỏi, nữ diễn viên còn chửi vào mặt và đem mẹ ruột, con gái ra thề thốt vì cho rằng Cao Thắng xem thường và không coi cô ra gì. Chồng cũ "cô Xuyến" còn tiết lộ nữ diễn viên từng quỳ xuống cầu xin đừng chia tay khi bị CEO phát hiện chuyện cặp kè với trai trẻ.

Liên quan đến những lần trao đổi với truyền thông và phát trực tiếp, khóc lóc kể lể chuyện hôn nhân của vợ cũ, Cao Thắng nhận định Hoàng Yến đang diễn để PR, đánh bóng tên tuổi. Anh nói: "Em không thể trở thành ngôi sao được đâu, vì ngôi sao không chỉ có tài năng mà còn phải có đức độ, nhân cách nữa... Đừng khóc, đừng diễn nữa Yến ạ. Những người bệnh em, họ không sai chỉ là họ chưa nhìn nhận rõ vấn đề".

Cũng trong đoạn video, Cao Thắng nhắn nhủ mong gặp mặt để nói chuyện và giải quyết mọi chuyện thay vì đôi co, lôi nhau lên MXH như những ngày vừa qua.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hy vọng người trong cuộc tự giải quyết vấn đề thay vì làm to chuyện ra. Bên cạnh những bình luận chỉ trích hành động đánh phụ nữ là không đúng, cũng có 1 số ý kiến ủng hộ Cao Thắng, phản đối Hoàng Yến vì cho rằng cô đang diễn. Tuy nhiên đây chỉ là những ý kiến từ 1 phía nên vẫn chưa thể khẳng định ai là người có lỗi.

Hiện tại phía nữ diễn viên Về nhà đi con vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào.