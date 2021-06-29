Chồng cũ CEO một mực khẳng định cô Xuyến ngoại tình, diễn trò khóc lóc 'lố bịch' chỉ để PR tên tuổi

Hậu trường 29/06/2021 19:05

Những ngày gần đây, ồn ào giữa Hoàng Yến và chồng cũ liên tục khiến CĐM hoang mang khi đôi bên liên tục tố nhau trên MXH. Cách đây ít phút, Cao Thắng lại tiếp tục đăng đàn khẳng định chắc nịch việc vợ ngoại tình.

Mới đây, vụ ồn ào ẩu đả của Hoàng Yến và chồng cũ gây náo loạn MXH. Sau khi đấm vợ cũ chảy máu, gãy xương mũi, tối ngày 26/6, Cao Xuân Thắng livestream xin lỗi, đồng thời bóc phốt "cô Xuyến" ngoại tình, cặp kè trai trẻ, đu bám đàn ông đã có vợ. 

Tuy nhiên sau đó 1 ngày, "cô Xuyến" cũng phát trực tiếp tố ngược lại chồng cũ bịa đặt, vu khống chuyện cô ngoại tình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng khẳng định bản thân không yêu đương hay quan hệ ngoài luồng với bất kỳ ai như lời Cao Thắng nói. Thậm chí Hoàng Yến còn tung loạt tin nhắn chồng cũ từng nhắn xin lỗi khẩn thiết và mong được tha thứ, qua đó "cô Xuyến" khẳng định bản thân không tệ như lời người cũ cáo buộc.

Hoang Yen 3
Đôi bên liên tục tố nhau trên sóng livestream - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cách đây ít phút Cao Thắng lại tiếp tục xuất hiện và khẳng định chắc như đinh đóng cột chuyện vợ cũ ngoại tình. 

Hoang Yen 2
Chồng cũ CEO lại tố cô Xuyến ngoại tình - Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video gần 20 phút, Cao Thắng khẳng định sự việc Hoàng Yến ngoại tình trong lúc mình ngồi tù là hoàn toàn có thật, thậm chí khi bị chồng tra hỏi, nữ diễn viên còn chửi vào mặt và đem mẹ ruột, con gái ra thề thốt vì cho rằng Cao Thắng xem thường và không coi cô ra gì. Chồng cũ "cô Xuyến" còn tiết lộ nữ diễn viên từng quỳ xuống cầu xin đừng chia tay khi bị CEO phát hiện chuyện cặp kè với trai trẻ. 

Liên quan đến những lần trao đổi với truyền thông và phát trực tiếp, khóc lóc kể lể chuyện hôn nhân của vợ cũ, Cao Thắng nhận định Hoàng Yến đang diễn để PR, đánh bóng tên tuổi. Anh nói: "Em không thể trở thành ngôi sao được đâu, vì ngôi sao không chỉ có tài năng mà còn phải có đức độ, nhân cách nữa... Đừng khóc, đừng diễn nữa Yến ạ. Những người bệnh em, họ không sai chỉ là họ chưa nhìn nhận rõ vấn đề". 

Cũng trong đoạn video, Cao Thắng nhắn nhủ mong gặp mặt để nói chuyện và giải quyết mọi chuyện thay vì đôi co, lôi nhau lên MXH như những ngày vừa qua. 

Hoang Yen 1
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hy vọng người trong cuộc tự giải quyết vấn đề thay vì làm to chuyện ra. Bên cạnh những bình luận chỉ trích hành động đánh phụ nữ là không đúng, cũng có 1 số ý kiến ủng hộ Cao Thắng, phản đối Hoàng Yến vì cho rằng cô đang diễn. Tuy nhiên đây chỉ là những ý kiến từ 1 phía nên vẫn chưa thể khẳng định ai là người có lỗi.

Hiện tại phía nữ diễn viên Về nhà đi con vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào.

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Hoàng Yến livestream tố chồng cũ nợ nần cả tỷ, phẫn nộ vì 'bỏ nhau' vẫn để vợ ôm 400 triệu đến tận bây giờ

Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến Chồng cũ của Hoàng Yến Hoàng Yến ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36