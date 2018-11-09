Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên

Hậu trường 09/11/2018 17:07

Vài năm gia nhập showbiz, Kỳ Duyên đã sở hữu cả một tủ đồ toàn hàng hiệu có giá trị lên đến hàng tỷ đồng khiến nhiều người phải choáng ngợp.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Tuy nhiên, trái với việc chú ý giữ gìn hình ảnh như Hoa hậu Đặng Thu Thảo hay Ngọc Hân thì người đẹp sinh năm 1996 lại vướng không ít ồn ào về đời tư. Ngoài chuyện lộ clip hút thuốc lá trên bar thì Kỳ Duyên cũng gây choáng khi nhiều lần xuất hiện với gương mặt khác lạ vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Cách đây không lâu, chân dài này cũng thừa nhận đã can thiệp vòng 1 để có vẻ đẹp gợi cảm hiện tại. 

Tuy nhiên, nếu bỏ qua những scandal trên thì không ai có thể phủ nhận Hoa hậu Việt Nam 2014 luôn có một sức hút kỳ lạ trong showbiz. Cô cũng được xem là Hoa hậu có gu thời trang đỉnh và chất chơi nhất từ trước đến nay. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên không ít lần hé lộ tủ đồ hàng hiệu tiền tỷ khiến nhiều người phát hờn. Phụ kiện mà Kỳ Duyên mang trên người thường là của các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior hay Hermes...

Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 1
Kỳ Duyên khoe loạt quần áo, túi xách tiền tỷ trong một lần mua sắm - Ảnh: Internet
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 2
Tủ đồ của Kỳ Duyên có hàng trăm chiếc túi xách đắt đỏ thuộc thương hiệu Chanel và Louis Vuitton - Ảnh: Internet
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 3
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 4
Kỳ Duyên may mắn sinh ra trong gia đình khá giá. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô cũng đã sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu giá trị - Ảnh: Internet
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 5
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 6
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 7
Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh 8
Sau 4 năm gia nhập showbiz, Kỳ Duyên đã rất giàu có và thường xuyên mua hàng hiệu không tiếc tay - Ảnh: Internet
'Toát mồ hôi' khi xem Hoa hậu Kỳ Duyên diện váy dây 'quên nội y' hờ hững

'Toát mồ hôi' khi xem Hoa hậu Kỳ Duyên diện váy dây 'quên nội y' hờ hững

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục “đốt mắt” dân mạng khi tung ra bộ ảnh hở bạo.

Xem thêm
Từ khóa:   Kỳ Duyên Kỳ Duyên khoe hàng hiệu tủ đồ của Kỳ Duyeeb

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42