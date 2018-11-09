Choáng với tủ đồ toàn hàng hiệu tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên

Vài năm gia nhập showbiz, Kỳ Duyên đã sở hữu cả một tủ đồ toàn hàng hiệu có giá trị lên đến hàng tỷ đồng khiến nhiều người phải choáng ngợp.
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Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Tuy nhiên, trái với việc chú ý giữ gìn hình ảnh như Hoa hậu Đặng Thu Thảo hay Ngọc Hân thì người đẹp sinh năm 1996 lại vướng không ít ồn ào về đời tư. Ngoài chuyện lộ clip hút thuốc lá trên bar thì Kỳ Duyên cũng gây choáng khi nhiều lần xuất hiện với gương mặt khác lạ vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Cách đây không lâu, chân dài này cũng thừa nhận đã can thiệp vòng 1 để có vẻ đẹp gợi cảm hiện tại.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua những scandal trên thì không ai có thể phủ nhận Hoa hậu Việt Nam 2014 luôn có một sức hút kỳ lạ trong showbiz. Cô cũng được xem là Hoa hậu có gu thời trang đỉnh và chất chơi nhất từ trước đến nay. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên không ít lần hé lộ tủ đồ hàng hiệu tiền tỷ khiến nhiều người phát hờn. Phụ kiện mà Kỳ Duyên mang trên người thường là của các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior hay Hermes...