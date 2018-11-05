'Toát mồ hôi' khi xem Hoa hậu Kỳ Duyên diện váy dây 'quên nội y' hờ hững

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến công chúng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với sự thay đổi táo bạo về phong cách lẫn thần thái. Từ một cô gái giản dị với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chân dài này đã “lột xác” thành nàng hậu sành điệu với gu thời trang sexy, khoe thân táo bạo cùng gương mặt lạnh lùng.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên vừa tung ra loạt ảnh nóng bỏng. Kèm theo đó, cô nàng còn chia sẻ triết lý sâu xa: “Mỗi con người đều mang đến một loại cảm xúc riêng biệt, chính vì vậy mà có người, cả đời cũng chẳng thể động lòng. Còn có người, lại yêu đến nao lòng...”.