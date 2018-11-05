'Toát mồ hôi' khi xem Hoa hậu Kỳ Duyên diện váy dây 'quên nội y' hờ hững

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục “đốt mắt” dân mạng khi tung ra bộ ảnh hở bạo.

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến công chúng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với sự thay đổi táo bạo về phong cách lẫn thần thái. Từ một cô gái giản dị với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chân dài này đã “lột xác” thành nàng hậu sành điệu với gu thời trang sexy, khoe thân táo bạo cùng gương mặt lạnh lùng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên vừa tung ra loạt ảnh nóng bỏng. Kèm theo đó, cô nàng còn chia sẻ triết lý sâu xa: “Mỗi con người đều mang đến một loại cảm xúc riêng biệt, chính vì vậy mà có người, cả đời cũng chẳng thể động lòng. Còn có người, lại yêu đến nao lòng...”.

Bộ ảnh đen trắng, nóng bỏng vừa được Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải khiến khán giả toát mồ hôi vì quá sexy - Ảnh: FBNV

Diện áo hai dây, Hoa hậu Việt Nam 2014 khoe vòng 1 hững hờ cùng vai trần quyến rũ - Ảnh: FBNV

Chân dài gốc Nam Định được nhận xét là một trong những mỹ nhân Việt có nhiều sự đột phá tích cực về nhan sắc - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh nóng bỏng của Kỳ Duyên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô được khen hết lời vì nhan sắc ngày càng cuốn hút - Ảnh: FBNV

Trước đó, cô từng bị 'ném đá' dữ dội vì vướng quá nhiều scandal. Thậm chí, có người còn khuyên người đẹp này nên bỏ danh hiệu Hoa hậu - Ảnh: FBNV

Thay đổi lớn về nhan sắc và vóc dáng, Kỳ Duyên từng bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Với bản lĩnh của mình, Kỳ Duyên đã vượt qua những thị phi của dư luận và ngày càng hoàn thiện bản thân - Ảnh: FBNV

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