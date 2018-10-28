Ngắm loạt ảnh khoe thân 'lả lơi', vượt mặt gái trẻ của MC Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50

Hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại nước ngoài nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn được khán giả trong nước quan tâm. Không chỉ bởi tài năng, người đẹp sinh năm 1965 còn được yêu mến và ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc vượt thời gian.
Mỗi khi bước lên sân khấu, khán giả lại xuýt xoa khi thấy một Kỳ Duyên lộng lẫy, duyên dáng và xinh đẹp dù đã ngoài 50. Tuy một phần nhờ make-up công phu nhưng không thể phủ nhận là cô vẫn rất xinh đẹp. Nhiều khán giả nhận xét, so với các chị em cùng tuổi, nữ MC trông trẻ trung và duyên dáng hơn rất nhiều.
Ngoài sự trẻ trung, Kỳ Duyên còn gây chú ý bởi sự tự tin và táo bạo của mình. Ở tuổi ngũ tuần, cô vẫn thoải mái diện trang phục nóng bỏng, khoe đường cong cơ thể nuột nà khó cưỡng.