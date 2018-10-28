Ngắm loạt ảnh khoe thân 'lả lơi', vượt mặt gái trẻ của MC Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ khi khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội.

Hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại nước ngoài nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn được khán giả trong nước quan tâm. Không chỉ bởi tài năng, người đẹp sinh năm 1965 còn được yêu mến và ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc vượt thời gian.

MC Kỳ Duyên xinh đẹp hút mắt khi dự sự kiện - Ảnh: FBNV

Nữ MC tự tin đọ dáng bên Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV

Mỗi khi bước lên sân khấu, khán giả lại xuýt xoa khi thấy một Kỳ Duyên lộng lẫy, duyên dáng và xinh đẹp dù đã ngoài 50. Tuy một phần nhờ make-up công phu nhưng không thể phủ nhận là cô vẫn rất xinh đẹp. Nhiều khán giả nhận xét, so với các chị em cùng tuổi, nữ MC trông trẻ trung và duyên dáng hơn rất nhiều.

Ngoài sự trẻ trung, Kỳ Duyên còn gây chú ý bởi sự tự tin và táo bạo của mình. Ở tuổi ngũ tuần, cô vẫn thoải mái diện trang phục nóng bỏng, khoe đường cong cơ thể nuột nà khó cưỡng.

Sở hữu vóc dáng thon gọn nên Kỳ Duyên rất tự tin khi diện bikini - Ảnh: Internet

Cô thoải mái tạo dáng khoe thân hình săn chắc trước ống kính - Ảnh: Internet

Nhìn vào hình ảnh này, khán giả thật sự tin rằng thời gian đã bỏ quên Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Dù để mặt mộc khi tắm biển, chân dài sinh năm 1965 cũng không đánh mất đi sự trẻ trung - Ảnh: Internet

Cô tự thưởng cho mình cuộc sống xa hoa như bà hoàng - Ảnh: Internet

Khi xuất hiện trước công chúng, cô chọn cho mình những bộ trang phục nóng bỏng nhất - Ảnh: Internet

Nữ MC luôn biết tận dụng tối đa lợi thế về hình thể để thu hút sự chú ý - Ảnh: Internet

Cô khiến nhiều người đỏ mặt khi chiêm ngưỡng đường cong nuột nà của cơ thể - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên từng gây bão mạng với những bộ ảnh nóng bỏng khó cưỡng thế này - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên và những lần khoe ảnh bikini gây "sốt mạng" Đang trong kỳ nghỉ hè tại đảo Ko Lanta, Thái Lan, MC Kỳ Duyên vừa đăng tải ảnh mặc bikini lên trang cá nhân khiến fan trầm trồ, ngưỡng mộ thân hình của người đẹp đã hơn 50 tuổi mà vẫn như thiếu nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-loat-anh-khoe-than-la-loi-vuot-mat-gai-tre-cua-mc-ky-duyen-o-tuoi-ngoai-50-301971.html