Choáng với nhan sắc của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở tuổi 43: Mặt hốc hác, da đen sạm, sần sùi đầy tàn nhang

Hậu trường 31/05/2019 15:09

Là người của công chúng nhưng diễn viên Kiều Trinh không ngần ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Cô khiến công chúng lo lắng với nhan sắc hiện tại.

Kiều Trinh là gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Nữ diễn viên sinh năm 1976 gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc nóng bỏng, cuốn hút và từng được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh phía Nam. Cô ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Mùa len trâu, Bi ơi đừng sợ, Rừng đen...

Choáng với nhan sắc của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở tuổi 43: Mặt hốc hác, da đen sạm, sần sùi đầy tàn nhang - Ảnh 1

Choáng với nhan sắc của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở tuổi 43: Mặt hốc hác, da đen sạm, sần sùi đầy tàn nhang - Ảnh 2
Kiều Trinh từng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên Mùa len trâu khiến người hâm mộ giật mình khi khoe hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Ở tuổi 43, bà mẹ ba con không thể che giấu được vết tích của thời gian. Để mặt mộc, cô lộ nhan sắc xuống cấp đến không nhận ra với làn da đen sạm, kém mịn màng cùng nhiều đốm tàn nhang.

Kiều Trinh tự an ủi bản thân khi đăng kèm status: "Tập quen dần quy luật trời đất. Đời là vô thường. Không có gì tồn tại mãi 31/5/2019".

Choáng với nhan sắc của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở tuổi 43: Mặt hốc hác, da đen sạm, sần sùi đầy tàn nhang - Ảnh 3
Kiều Trinh gây bất ngờ vì nhan sắc xuống cấp, gương mặt cũng trở nên hốc hác, thiếu sức sống - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, rất đông bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận an ủi nữ diễn viên.

Choáng với nhan sắc của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở tuổi 43: Mặt hốc hác, da đen sạm, sần sùi đầy tàn nhang - Ảnh 4

Choáng với nhan sắc của 'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở tuổi 43: Mặt hốc hác, da đen sạm, sần sùi đầy tàn nhang - Ảnh 5
Cư dân mạng lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

"Gương mặt hôm nay hốc hác lắm. Cố lên, tô điểm lên em"; "Dù không trang điểm chỉ để mặt mộc chị vẫn đẹp như thường... nét duyên của chị em thật thích"; "Đây người ta gọi là vẻ đẹp mặn mà tự nhiên"... vô số những bình luận an ủi bà mẹ ba con.

Bên cạnh đó, một số bạn bè khuyên cô nên lấy lại tinh thần, sức khỏe và không nên công khai những bức ảnh này lên mạng xã hội.

Lời khuyên của một người bạn: "Em là diễn viên? Không nên có những hình này".

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Từ khóa:   diễn viên Kiều Trinh Nữ hoàng cảnh nóng

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