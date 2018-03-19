Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang

Việc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 giúp Hương Giang nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Đặc biệt, ngôi vị cao quý này còn giúp tân Hoa hậu nhận được không ít phần thưởng có giá trị lớn. Đáng chú ý nhất, Hương Giang có quyền sử dụng căn hộ cao cấp tại Thái Lan trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Trong khi khán giả đang tò mò về độ sang trọng của căn hộ này, mới đây khi vừa trở lại Thái Lan, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đã kịp chia sẻ hình ảnh check-in tại một khách sạn đẳng cấp của Thái. Dù không nói rõ nhưng nhiều người tin rằng đây chính là nơi Hương Giang sống khi đương nhiệm.