Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang

Hậu trường 19/03/2018 17:33

Nhiều người choáng ngợp khi chiêm ngưỡng không gian căn hộ đẳng cấp Hương Giang vừa nhận được tại Thái Lan.

Việc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 giúp Hương Giang nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Đặc biệt, ngôi vị cao quý này còn giúp tân Hoa hậu nhận được không ít phần thưởng có giá trị lớn. Đáng chú ý nhất, Hương Giang có quyền sử dụng căn hộ cao cấp tại Thái Lan trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Trong khi khán giả đang tò mò về độ sang trọng của căn hộ này, mới đây khi vừa trở lại Thái Lan, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đã kịp chia sẻ hình ảnh check-in tại một khách sạn đẳng cấp của Thái. Dù không nói rõ nhưng nhiều người tin rằng đây chính là nơi Hương Giang sống khi đương nhiệm.

Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 1
Nhiều người cho rằng, Hương Giang đã chính thức được giao quyền sử dụng căn hộ cao cấp - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ: “Vừa trở lại Bangkok đã được tặng hoa rồi. Cảm ơn NOVOTEL BKK Shukhumvit đã chào đón Giang rất nồng nhiệt và hoa cũng rất đẹp nữa, từ nay mỗi lần sang Bangkok Giang đều có Novotel đồng hành cùng hành trình bận rộn của đương kim Hoa hậu rồi”.

Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 2
Hương Giang vô cùng xinh đẹp trong hình ảnh này - Ảnh: FBNV
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 3
Cô được chào đón nồng nhiệt tại khách sạn NOVOTEL BKK Shukhumvit - Ảnh: FBNV
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 4
Hương Giang nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng xinh đẹp, cuốn hút - Ảnh: FBNV
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 5
Cư dân mạng xuýt xoa với căn hộ Hương Giang được quyền sử dụng khi đăng quang - Ảnh: FBNV

Một số hình ảnh về khách sạn sang trọng mà Hương Giang sống tại Thái Lan được dân mạng chia sẻ:

Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 6
Từ khách sạn có thể nhìn được cảnh đêm lung linh - Ảnh: FBNV
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 7
Trong phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 8
Phòng tắm được thiết kế tinh tế - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 9
Phòng ngủ vô cùng sang trọng - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 10
Bên ngoài căn hộ còn trang bị đầy đủ từ phòng tập gym cao cấp...

Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 11

Choáng ngợp với căn hộ sang trọng Hương Giang nhận được tại Thái Lan khi đăng quang - Ảnh 12
...đến bể bơi trên cao - Ảnh: Internet
Quan điểm của Hương Giang về 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng'

Quan điểm của Hương Giang về 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng'

Tân Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Hương Giang cho rằng đó là quan điểm sai lệch. Theo cô, lấy được người chồng tốt chẳng qua là may mắn chứ không nói lên điều gì.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế giải thưởng của Hương Giang

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 23 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42