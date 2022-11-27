Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng

Hậu trường 27/11/2022 13:43

Trong ngày ăn hỏi, Hoa hậu Ngọc Hân cho thấy sự đầu tư về ý tưởng trang trí, không gian mang đậm sắc màu truyền thống, ý tưởng độc lạ được đánh giá cao.

Sau thời gian chờ đợi, đám hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân đã diễn ra và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Cụ thể, sáng ngày 27/11, lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân đã chính thức được tổ chức tại nhà riêng. Bên cạnh sự góp mặt của những Hoa hậu, người đẹp đình đám trong làng giải trí, không gian đám hỏi cũng nhận được sự ngưỡng mộ, trầm trồ bởi sự đầu tư, tỉ mỉ. 

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 1
Cô dâu Ngọc Hân rạng ngời trong đám hỏi cùng dàn phụ dâu đình đám như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga. (Ảnh: Lê Chí Linh)

 Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 2

Trong không gian lễ ăn hỏi của nàng hậu, dễ dàng nhận thấy vợ chồng cô đã bỏ ra không ít tâm tư và công sức để bày trí một cách đẹp mắt. Tất cả đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 3
Không gian trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Ngọc Hân và chồng Phú Đạt. (Ảnh: Lê Chí Linh)

Theo đó, toàn bộ phần trang trí đều được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Để có thể tạo ra một không gia có nhiều hoa sen, ê-kíp đã phải đặt trước 500 bông sen trắng và chăm sóc tại đầm vì tại thời điểm diễn ra lễ ăn hỏi đã hết mùa sen ở miền Bắc.

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 4
Quốc hoa Việt Nam - hoa sen - được sử dụng là loại hoa chủ đạo trong tiệc ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân. (Ảnh: Lê Chí Linh)

Không chỉ không gian với hoa sen chủ đạo mà đám hỏi còn gây ấn tượng bởi các hoạ tiết từ mây tre đan được đính kết tỉ mỉ ở ngay cổng chào, ghế ngồi và được tự tay cô dâu lựa chọn tỉ mỉ cho không gian ăn hỏi vừa mang nét truyền thống nhưng vẫn phảng phất sự hiện đại.

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 5

Lễ ăn hỏi của Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt mang đậm sắc màu truyền thống. (Ảnh: Lê Chí Linh)

Điểm nhấn của toàn bộ không gian lễ ăn hỏi chính là bộ bàn ghế uốn lượn được cách điệu từ hình ảnh dòng suối nhỏ thanh mát. Thêm vào đó, cùng với hoa sen, trên bàn, các loại hoa hồng, hoa tường vi với tông trắng cũng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, cẩn thận, liên tưởng đến dòng suối hoa. 

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 6
Bộ bàn ghế uốn lượn được cách điệu từ hình ảnh dòng suối nhỏ thanh mát. (Ảnh: Lê Chí Linh)

Tại bàn trà, cô dâu đã chọn những đặc sản để đãi khách mời bao gồm trà sen, mứt sen, mứt gừng, kẹo lạc, bánh phu thê. Ngoài ra người đẹp còn chọn hoa hồng, hoa tường vi... để sắp xếp giữa bàn tạo nên dòng suối hoa mơ mộng.

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 7

Choáng ngợp trước không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân: Đậm sắc màu truyền thống với hơn 500 bông sen trắng - Ảnh 8
Ngọc Hân nhận lời cầu hôn từ Phú Đạt vào năm 2019, dự định tổ chức đám cưới từ lâu nhưng kế hoạch liên tục bị đẩy lùi vì dịch bệnh. (Ảnh: FB Hoa hậu Ngọc Hân)

Vào năm 2011, Hoa hậu Ngọc Hân và ông xã doanh nhân có cơ hội gặp gỡ nhưng quyết định chấm dứt mối tình sau khoản 8 tháng. Tuy nhiên vào năm 2017, cặp đôi đã "nối lại tình xưa". Thực tế Ngọc Hân và chồng đã có dự định tổ chức đám cưới vào năm 2020, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên cho đến nay mới có thể hoàn thành ý nguyện. Lễ ăn hỏi diễn ra trong không khí ấm cúng. Đây là cái kết đẹp cho Ngọc Hân và hôn phu trong ngành ngoại giao sau hơn thập kỷ gắn bó.

Thiệp cưới độc đáo đựng trong ống tre của Hoa hậu Ngọc Hân và hôn phu làm trong Bộ ngoại giao

Thiệp cưới độc đáo đựng trong ống tre của Hoa hậu Ngọc Hân và hôn phu làm trong Bộ ngoại giao

Ngọc Hân tự lên ý tưởng thiết kế thiệp cưới đựng trong ống tre, mang đậm văn hóa truyền thống Việt Nam.

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