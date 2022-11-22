Bất ngờ danh tính chồng chưa cưới của Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai đang chuẩn bị cho lễ cưới vào đầu tháng 12 tại Hà Nội sau nhiều lần phải hoãn vì dịch COVID-19.

Sau nhiều lẫn hoãn cưới vì dịch Covid -19, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân cùng bạn trai Phạm Phú Đạt sẽ chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà vào tuần tới và tổ chức một lễ cưới vào tháng 12.

Chồng chưa cưới của Hoa hậu Ngọc Hân - Phạm Phú Đạt sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch. Nàng hậu ấn tượng anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. Sau 8 tháng yêu nhau, cả hai chia tay vì định hướng khác biệt. Giữa năm 2017, họ gặp lại nhau và quyết định hẹn hò, gắn bó. Ngọc Hân và vị hôn phu sẽ chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 12 tới tại Hà Nội - Ảnh: FBNV Ngọc Hân từng nói về bạn trai: "Anh ý chẳng phải đại gia, thiếu gia nhưng từ lần gặp đầu tiên cách đây 10 năm, tôi đã bị ấn tượng bởi sự thông minh, hóm hỉnh. Mối quan hệ của tôi và bạn trai đứt đoạn, bắt đầu từ năm 2011 rồi chia tay và trở lại bên nhau từ năm 2017 đến giờ..."

Cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ vào cuối năm 2019 - Ảnh: FBNV Sau khi được Phạm Phú Đạt cầu hôn năm 2019, Ngọc Hân đã ấp ủ tổ chức một đám cưới ấm cúng năm 2020, nhưng sau đó liên tục hoãn vì dịch Covid-19 - Ảnh: FBNV Chia sẻ về quá trình chuẩn bị lễ cưới vào tháng 12, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết bản thân dã tự thiết kế và may trang phục cho hai vợ chồng trong lễ ăn hỏi và tiệc cưới. Nhiều tháng qua, ngoài làm áo dài cưới cho đàn em - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga, cô vẽ phác thảo, lên ý tưởng cho ngày vui của mình. "Trong nhiều năm qua, mình đi ăn cưới cũng khá rồi nhỉ. Giờ là lúc “tới công chuyện” rồi nè. Thật vui khi Hân nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, những người luôn yêu thương, dõi theo Hân. Và như một lời thông báo chính thức, Hân sẽ tổ chức đám hỏi vào cuối tuần này tại nhà riêng ở Hà Nội và một đám cưới với rất nhiều ý tưởng được ấp ủ sẽ diễn vào đầu tháng 12 năm nay", Ngọc Hân thông báo trên trang cá nhân.

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