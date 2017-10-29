Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này

Hậu trường 29/10/2017 08:26

Cô gái có tên Xuân Thảo được cho là bạn gái mới của thiếu gia Phan Thành - người yêu cũ của diễn viên Midu có nhan sắc và trình độ học vấn không hề thua kém nữ diễn viên "Thiên mệnh anh hùng".

Vài ngày trước, thiếu gia Phan Thành gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đang ôm cô gái giấu mặt cùng dòng chú thích bỏ ngỏ: "Anh mơ...". Trả lời thắc mắc của bạn bè và fan, tình cũ Midu khẳng định đã tìm được một nửa của mình và đang cùng người đó "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ".

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 1
Thiếu gia Phan Thành đăng bức ảnh này để thông báo đã có bạn gái mới - Ảnh: FBNV

Ngay sau chia sẻ của Phan Thành, cư dân mạng bắt đầu phát động cuộc tìm kiếm danh tính cô gái bí ẩn. Cuối cùng, người bị tình nghi nhiều nhất chính là cô nàng hot girl có tên Xuân Thảo, con gái của Hiệu trưởng Trường phát triển cá nhân & đào tạo tài năng John Robert Powers Việt Nam.

Lục lại Facebook của Xuân Thảo, nhiều người phát hiện không ít lần cô nàng đăng tải những bức ảnh đang vai kề vai bên một người đàn ông giấu mặt. So sánh hình ảnh gần nhất mà Xuân Thảo đăng và bức ảnh từ trang cá nhân của thiếu gia Phan Thành, có thể thấy chiếc đồng hồ mà người cũ Midu đeo hoàn toàn trùng khớp với đồng hồ của bạn trai Xuân Thảo.

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 2
Đồng hồ của bạn trai Xuân Thảo giống hệt của Phan Thành - Ảnh: FBNV

Chưa hết, cư dân mạng còn phát hiện ra đôi bàn tay xinh xắn trong clip cô gái bí ẩn đàn đánh piano trên Facebook của thiếu gia Phan Thành chính là của Xuân Thảo. Vì trước đó, cô từng chia sẻ clip này cho bạn bè xem trên trang cá nhân. 

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 3
Clip Xuân Thảo đánh đàn piano được đăng trên trang cá nhân của cô - Ảnh: FBNV

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 4
Thiếu gia Phan Thành sau đó đăng lại clip này và đặt một câu hỏi cho bạn gái - Ảnh: FBNV

Xuân Thảo là hot girl khá nổi tiếng ở Sài thành. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, tinh khôi mà Xuân Thảo còn được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ vì rất năng động và giỏi giang.

Hiện tại, cô đang làm quản lý tài chính tại Trường phát triển cá nhân & đào tạo tài năng John Robert Powers Việt Nam, đồng thời quản lý một trang Youtube riêng.

Bên cạnh đó, Xuân Thảo từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt được một số thành tích như: Top 10 Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam Qua Ảnh 2012, Người đẹp khả ái và Người đẹp Ảnh Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam Qua Ảnh 2012, Top 15 Người mẫu Ảnh và Top 4 phần thi Trang phục Biển - Hiệp Hội Người Mẫu và Tài Năng Quốc Tế (IMTA) năm 2008 tại New York.  

Cùng ngắm một số hình xinh xắn của tình mới thiếu gia Phan Thành:

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 5

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 6

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 7

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 8
Vẻ đẹp không góc chết của Xuân Thảo - Ảnh: FBNV

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 9
Xuân Thảo chụp ảnh cùng Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: FBNV

Chia tay Midu, không ngờ thiếu gia Phan Thành lại yêu một cô gái có nhan sắc thế này - Ảnh 10
Nhiều người nhận xét, nhan sắc Xuân Thảo thậm chí còn nổi bật hơn cả Midu - Ảnh: FBNV

Thiếu gia Phan Thành đã tìm được tình yêu mới sau gần 2 năm chia tay Midu

Thiếu gia Phan Thành đã tìm được tình yêu mới sau gần 2 năm chia tay Midu

Thiếu gia Phan Thành dường như đã vượt qua nỗi đau ngày chia tay và tìm được bạn gái mới thay thế Midu.

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