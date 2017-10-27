Thiếu gia Phan Thành đã tìm được tình yêu mới sau gần 2 năm chia tay Midu

Giải trí 27/10/2017 17:44

Thiếu gia Phan Thành dường như đã vượt qua nỗi đau ngày chia tay và tìm được bạn gái mới thay thế Midu.

Sau gần 2 năm chia tay diễn viên Midu, thiếu gia Phan Thành bất ngờ đăng tải bức ảnh đang ôm chặt một cô gái lạ cùng lời tâm sự bỏ ngõ: “Anh mơ…”. Chia sẻ của chàng thiếu gia lập tức gây chú ý, đặc biệt là các fan của nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng.

Ai cũng tò mò muốn biết cô gái này là ai, có diện mạo như thế nào? Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhìn từ phía sau cô gái bí ẩn này rất giống Midu, hy vọng cặp đôi hot ngày nào sẽ tái hợp.

Trước những câu hỏi trêu đùa của bạn bè và fan, thiếu gia Phan Thành cho hay cô gái trong ảnh đã là bạn gái của anh chứ không còn là mơ nữa. Đồng thời, anh im lặng khi nhiều người đặt nghi vấn đã nối lại tình xưa với Midu.

Thiếu gia Phan Thành đã tìm được tình yêu mới sau gần 2 năm chia tay Midu - Ảnh 1
Phan Thành đăng tải bức ảnh đang ôm cô gái giấu mặt, ngầm khẳng định đã tìm được tình yêu mới - Ảnh: FBNV

Chuyện tình Phan Thành - Midu tan vỡ khi có người thứ 3 là hot girl Thúy Vi chen ngang. Mặc dù sau khi vụ việc vỡ lở, Phan Thành đã không ít lần cố gắng thể hiện thiện chí muốn được tha thứ lỗi lầm nhưng Midu vẫn lạnh lùng cắt đứt tình cảm. Có lẽ chờ đợi quá lâu nhưng không thấy người cũ quay về, chàng thiếu gia đã hết kiên nhẫn và quyết định mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới. 

Thiếu gia Phan Thành đã tìm được tình yêu mới sau gần 2 năm chia tay Midu - Ảnh 2
Sau cuộc tình buồn với Midu, Phan Thành đã tìm được một nửa của mình - Ảnh: Internet 

 

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