Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng gây 'hốt hoảng' bởi gương mặt lạ lẫm đến khó nhận ra!

Hậu trường 03/07/2022 14:34

Trên story Facebook mới đây, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ hình ảnh mới của bản thân gây nhiều xôn xao.

Ngày 22/5 vừa qua, cả hội fan bóng đá vô cùng bất ngờ khi Bùi Tiến Dũng tổ chức lễ cưới lãng mạn bên cạnh bờ biển cùng cô dâu ngoại quốc tên Dianka Zakhidova (SN 2000). Theo các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, không gian lễ cưới của đôi trẻ diễn ra khá ấm cúng, chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Không chỉ vậy, visual cực đỉnh của cô dâu, chú rể cũng thu hút hầu hết sự chú ý. 

Sau đám cưới, cả 2 quay trở lại với công việc thường ngày. Nếu thủ thành gốc Thanh Hóa đang miệt mài lên sân tập chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng thì bà xã lại lên đồ lộng lẫy với các hợp đồng làm mẫu quảng cáo.

Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng gây 'hốt hoảng' bởi gương mặt lạ lẫm đến khó nhận ra! - Ảnh 1
Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng gây 'hốt hoảng' bởi gương mặt lạ lẫm đến khó nhận ra! - Ảnh 2
Lễ cưới của đôi trẻ được diễn ra lãng mạn bên cạnh bờ biển - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên story Facebook cá nhân, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng có đăng tải một chiếc clip nho nhỏ, xinh xắn trong ngày làm việc cuối tuần của mình. Trong khuôn hình, cô nàng chọn diện chiếc váy màu trắng, tóc uốn xoăn nhìn vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên, không có gì đáng nói nếu như gương mặt của chính chủ không có "10 phần" lạ lẫm, khó nhận ra.

Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng gây 'hốt hoảng' bởi gương mặt lạ lẫm đến khó nhận ra! - Ảnh 3
Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng gây 'hốt hoảng' bởi gương mặt lạ lẫm đến khó nhận ra! - Ảnh 4
Hình ảnh mới của vợ Bùi Tiến Dũng được nhận ra lạ lẫm, không nhìn ra - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, nhiều người cho rằng, Dianka trang điểm đậm, đặc biệt là đôi môi dày căng mọng khác xa bình thường nên khiến cô trông quá khác. Nếu không phải chính cô đăng trên trang cá nhân chắc chẳng ai nhận ra đây là Dianka.

Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng gây 'hốt hoảng' bởi gương mặt lạ lẫm đến khó nhận ra! - Ảnh 5
Nhan sắc đời thường của cô nhận được nhiều lời khen - Ảnh: Internet

Được biết, Dianka Zakhidova từng tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Kyiv. Đây là một trong những cơ sở giáo dục lâu đời nhất Ukraine. Trước khi đến Việt Nam, cô từng đầu quân cho một công ty người mẫu có tiếng tăm, hoạt động ở nhiều nước như: Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức...

Cặp đôi xác nhận hẹn hò từ khoảng cuối tháng 8/2019. Nếu theo dõi Bùi Tiến Dũng hẳn nhiều người cũng khá ngạc nhiên khi đến thời điểm hiện tại anh chỉ công khai hẹn hò duy nhất với cô gái này.

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