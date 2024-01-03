Chỉ qua một bức ảnh, vợ đại gia Minh Nhựa chứng minh nhan sắc cuốn hút cực đỉnh, bất chấp cam thường

Mina Phạm - vợ đại gia Minh Nhựa được khen nhan sắc qua cam thường xinh hơn ảnh sống ảo.

Mina Phạm (tên thật là Phạm Hồng Nga, sinh năm 1990) - vợ đại gia Minh Nhựa là một gương mặt quen thuộc với netizen. Cuộc sống của vợ đại gia ngành nhựa gắn liền với những bức ảnh check-in đồ hiệu và đi du lịch sang chảnh ở nhiều nơi trên thế giới. Mina Phạm vợ đại gia Minh Nhựa sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng hơn đứt nhiều hot girl, người mẫu. Có lẽ những ai thường xuyên theo dõi các cặp đôi giàu có trên mạng đều không còn xa lạ với vợ chồng Minh Nhựa - Mina Phạm. Không chỉ làm dâu hào môn, Mina Phạm còn gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng hơn đứt nhiều hot girl, người mẫu. Ngoài ra, cô cũng không ngần ngại khoe vẻ đẹp hình thể mỗi khi có cơ hội.

Mới đây Mina Phạm đã đăng tải loạt ảnh và clip ở Thụy Sĩ, nhận về nhiều sự chú ý. Trong đó gây ấn tượng là chuyện vợ đại gia tự tin tung những khoảnh khắc nghịch tuyết, tắm bể bơi nước nóng được ghi lại bằng camera thường. “Người chơi hệ cam thường” - cô viết. So với ảnh đã chỉnh sửa, Mina Phạm phiên bản cam thường tự nhiên, trẻ trung và cuốn hút hơn Hình ảnh được Mina Phạm chia sẻ trong chuyến đi Thụy Sĩ. Khoảnh khắc nghịch tuyết được Mina Phạm chia sẻ. Bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Mina Phạm càng cho thấy cô cuốn hút, tự nhiên hơn cả khi qua chỉnh ảnh. Nhiều người nhận xét Mina Phạm thực sự là "nạn nhân" của chỉnh sửa ảnh quá đà.

Đây không phải là lần đầu tiên Mina Phạm được khen ngợi nhờ cam thường. Trong một số lần được team qua đường bắt gặp, vợ đại gia ngành nhựa đều giữ vững phong độ xinh đẹp. Khi nhìn cam thường mới thấy nhan sắc của cô đã bị filter hay các app chụp hình dìm đi ít nhiều. Nhan sắc qua cam thường của Mina Phạm khi đến dự đám cưới diễn viên Phương Lan. Dù đã bước vào U40 nhưng nhan sắc của Mina Phạm trẻ rất nhiều so với tuổi thật. Trước đó Mina Phạm vốn được biết đến với đam mê chỉnh ảnh sống ảo. Nhưng có lẽ, khi đã nhận được phản hồi tích cực thì cô nàng có thể tự nhiên hơn nữa, hoặc chỉnh ảnh theo hướng vừa đủ là đã quá đẹp.

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