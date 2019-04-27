Chị em trầm trồ khi nghe Hiền Thục dạy dỗ con gái đang đi học xa nhà, đã đúng lại còn tinh tế

Mới đây, giọng ca Nhật ký của mẹ vừa viết tâm thư gửi con gái. Hiền Thục dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng và tinh tế để chỉ dạy Gia Bảo những điều nhỏ nhặt nhất.

Sau 17 năm vất vả, một mình nuôi dạy con gái nên người, giờ đây cuộc sống của Hiền Thục đã "dễ thở" hơn ngày xưa rất nhiều. Con gái Gia Bảo đã lớn khôn và được mẹ cho đi du học nước ngoài. Giờ đây nỗi lo của bà mẹ đơn thân không chỉ về kinh tế, mà còn phải dạy bảo con gái đang bước vào tuổi trưởng thành khi không có mẹ kề bên.

Dù con ở bất cứ nơi đâu, phòng con hay khách sạn, nhà thuê hay nhà riêng, nhất định phải gọn gàng! Mẹ ưa sự thoáng đãng sạch sẽ, khi con ở nơi tinh tươm ngăn nắp con sẽ thấy giá trị của mình tăng lên gấp bội... Hãy gom những sợi tóc vương trên sàn, để con biết món tóc thề xanh mướt còn tươi tốt hay không. Mẹ thích đôi bàn chân để trần cho mát, khi bước đi thấy cũng nhẹ nhàng, để có khi con nằm chơi lê la cùng cún nhỏ, con sẽ thấy mát rượi trên da", Hiền Thục thủ thỉ với con gái.

Tiếp đó cô nhấn mạnh, vì là con gái nên dù ở nhà hay bất kỳ đâu cũng phải thật tươm tất, ăn mặc kín đáo. Đây là cách mà Hiền Thục dạy con để dù không có sự bảo bọc của mẹ, Gia Bảo vẫn sống tốt, được mọi người yêu quý nơi xứ người.

Bà mẹ đơn thân khuyên: "Con đừng mặc bộ đồ xuề xòa, suit ở nhà cũng phải cho ra dáng. Hãy kín đáo vì nhà mình có anh lớn, khi vào phòng đóng cửa mới thảnh thơi. Thiếu nữ bé cần để tâm đồ lót, nghe mẹ tự mình giặt những món nhỏ riêng tư. Mẹ thích con là đứa trẻ đáng yêu, khi đi ngang cũng ngát hương thơm mát. Mùi thơm của con sẽ gây thương nhớ...".

Ở tuổi 17, bé Gia Bảo ngày càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhắc nhở con gái một cách khéo léo về cách sống, cư xử khi ở trong môi trường tập thể: "Khi con ở cùng với nhiều người khác, tránh làm phiền họ dù chỉ 1 điều nhỏ, hãy thu xếp chén bát, dọn dẹp nhà cửa, ít nhất cái gì của mình cũng phải sạch phải thơm. Con của mẹ là đứa bé thảo ăn nên mẹ không cần dặn con chia sẻ món đồ ăn con có. Nhất định nhớ câu này con nhé: 'Ăn trông nồi, ngồi trông hướng' nha con. Mẹ biết con gái mẹ ăn nói duyên dáng, nên dặn thêm: đi nhẹ, nói khẽ là hoàn hảo nữa thôi. Nhớ có bấy nhiêu nên viết thư như lời ngỏ, mẹ cũng không chắc mình nết na như vậy. Có mấy ai hoàn hảo đâu nhỉ bé con. Nhưng từng ngày sửa 1 chút, biết đâu nên người, phải không?

P/s: Mẹ thích một cô gái biết chăm cây xanh, yêu thương muôn thú xung quanh, và thực sự chân thành".

Ở tuổi U40, Hiền Thục vẫn trẻ trung, xinh đẹp vượt thời gian. Dù vậy cô vẫn đi về lẻ bóng và chưa từng tiết lộ chuyện tình yêu sau biến cố tình cảm trong quá khứ - Ảnh: FBNV

Những lời khuyên đơn giản, tinh tế của Hiền Thục thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều chị em để lại bình luận đồng tình và không ngần ngại chia sẻ bài viết vì quá hay, hữu ích.