Chị em trầm trồ khi nghe Hiền Thục dạy dỗ con gái đang đi học xa nhà, đã đúng lại còn tinh tế

Hậu trường 27/04/2019 08:45

"Hãy kín đáo vì nhà mình có anh lớn, khi vào phòng đóng cửa mới thảnh thơi...", một trong những gạch đầu dòng Hiền Thục nhắc nhở con gái Gia Bảo.

Sau 17 năm vất vả, một mình nuôi dạy con gái nên người, giờ đây cuộc sống của Hiền Thục đã "dễ thở" hơn ngày xưa rất nhiều. Con gái Gia Bảo đã lớn khôn và được mẹ cho đi du học nước ngoài. Giờ đây nỗi lo của bà mẹ đơn thân không chỉ về kinh tế, mà còn phải dạy bảo con gái đang bước vào tuổi trưởng thành khi không có mẹ kề bên.

Mới đây, giọng ca Nhật ký của mẹ vừa viết tâm thư gửi con gái. Hiền Thục dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng và tinh tế để chỉ dạy Gia Bảo những điều nhỏ nhặt nhất.

Chị em trầm trồ khi nghe Hiền Thục dạy dỗ con gái đang đi học xa nhà, đã đúng lại còn tinh tế - Ảnh 1
Làm mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi, Hiền Thục gặp không ít khó khăn khi vừa là mẹ, vừa là ba và là bạn để nuôi dạy con gái - Ảnh: FBNV

"Này con gái, nghe mẹ nói những điều nhỏ xíu...

Dù con ở bất cứ nơi đâu, phòng con hay khách sạn, nhà thuê hay nhà riêng, nhất định phải gọn gàng! Mẹ ưa sự thoáng đãng sạch sẽ, khi con ở nơi tinh tươm ngăn nắp con sẽ thấy giá trị của mình tăng lên gấp bội... Hãy gom những sợi tóc vương trên sàn, để con biết món tóc thề xanh mướt còn tươi tốt hay không. Mẹ thích đôi bàn chân để trần cho mát, khi bước đi thấy cũng nhẹ nhàng, để có khi con nằm chơi lê la cùng cún nhỏ, con sẽ thấy mát rượi trên da", Hiền Thục thủ thỉ với con gái.

Tiếp đó cô nhấn mạnh, vì là con gái nên dù ở nhà hay bất kỳ đâu cũng phải thật tươm tất, ăn mặc kín đáo. Đây là cách mà Hiền Thục dạy con để dù không có sự bảo bọc của mẹ, Gia Bảo vẫn sống tốt, được mọi người yêu quý nơi xứ người.

Bà mẹ đơn thân khuyên: "Con đừng mặc bộ đồ xuề xòa, suit ở nhà cũng phải cho ra dáng. Hãy kín đáo vì nhà mình có anh lớn, khi vào phòng đóng cửa mới thảnh thơi. Thiếu nữ bé cần để tâm đồ lót, nghe mẹ tự mình giặt những món nhỏ riêng tư. Mẹ thích con là đứa trẻ đáng yêu, khi đi ngang cũng ngát hương thơm mát. Mùi thơm của con sẽ gây thương nhớ...".

Chị em trầm trồ khi nghe Hiền Thục dạy dỗ con gái đang đi học xa nhà, đã đúng lại còn tinh tế - Ảnh 2
Ở tuổi 17, bé Gia Bảo ngày càng xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhắc nhở con gái một cách khéo léo về cách sống, cư xử khi ở trong môi trường tập thể: "Khi con ở cùng với nhiều người khác, tránh làm phiền họ dù chỉ 1 điều nhỏ, hãy thu xếp chén bát, dọn dẹp nhà cửa, ít nhất cái gì của mình cũng phải sạch phải thơm. Con của mẹ là đứa bé thảo ăn nên mẹ không cần dặn con chia sẻ món đồ ăn con có. Nhất định nhớ câu này con nhé: 'Ăn trông nồi, ngồi trông hướng' nha con. Mẹ biết con gái mẹ ăn nói duyên dáng, nên dặn thêm: đi nhẹ, nói khẽ là hoàn hảo nữa thôi. Nhớ có bấy nhiêu nên viết thư như lời ngỏ, mẹ cũng không chắc mình nết na như vậy. Có mấy ai hoàn hảo đâu nhỉ bé con. Nhưng từng ngày sửa 1 chút, biết đâu nên người, phải không?

P/s: Mẹ thích một cô gái biết chăm cây xanh, yêu thương muôn thú xung quanh, và thực sự chân thành".

Chị em trầm trồ khi nghe Hiền Thục dạy dỗ con gái đang đi học xa nhà, đã đúng lại còn tinh tế - Ảnh 3
Ở tuổi U40, Hiền Thục vẫn trẻ trung, xinh đẹp vượt thời gian. Dù vậy cô vẫn đi về lẻ bóng và chưa từng tiết lộ chuyện tình yêu sau biến cố tình cảm trong quá khứ - Ảnh: FBNV

Những lời khuyên đơn giản, tinh tế của Hiền Thục thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều chị em để lại bình luận đồng tình và không ngần ngại chia sẻ bài viết vì quá hay, hữu ích.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu tiết lộ sự thật chuyện Hiền Thục sang Mỹ sinh con cho đại gia

Ca sĩ Hồ Lệ Thu tiết lộ sự thật chuyện Hiền Thục sang Mỹ sinh con cho đại gia

Không cần giải thích nhiều, Hồ Lệ Thu giúp đồng nghiệp đập tan tin đồn mang thai và sắp sinh con cho đại gia với hình ảnh dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hiền Thục con gái Hiền Thục

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 25 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026