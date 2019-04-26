Ca sĩ Hồ Lệ Thu tiết lộ sự thật chuyện Hiền Thục sang Mỹ sinh con cho đại gia

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Lệ Thu bất ngờ đề cập đến tin đồn ca sĩ Hiền Thục mang thai và sang Mỹ chờ sinh con cho đại gia. Cô khéo léo giúp đồng nghiệp xóa tin thông tin thất thiệt: "Bữa về Việt Nam nghe mấy người bạn nói Hiền Thục qua Mỹ ở luôn chờ sinh con cho đại gia. Í vậy mà gặp nhau trong show có thấy cái bụng đâu nà".

Hồ Lệ Thu giúp đồng nghiệp đập tan tin đồn thất thiệt - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tâm sự về nỗi khổ khi là người của công chúng. Cô hài hước “đá xéo” những người chuyên tung tin đồn thất thiệt về giới nghệ sĩ: “Làm nghệ sĩ nổi tiếng cái gì thiên hạ cũng có thể nói được, mà nói y như thật mới ghê hihi. Coi chừng vài bữa sẽ có tin Hồ Lệ Thu dạo này vô Việt Nam hoài vì có bồ đại gia luôn ta hahaha".