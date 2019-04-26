Ca sĩ Hồ Lệ Thu tiết lộ sự thật chuyện Hiền Thục sang Mỹ sinh con cho đại gia

Không cần giải thích nhiều, Hồ Lệ Thu giúp đồng nghiệp đập tan tin đồn mang thai và sắp sinh con cho đại gia với hình ảnh dưới đây.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Lệ Thu bất ngờ đề cập đến tin đồn ca sĩ Hiền Thục mang thai và sang Mỹ chờ sinh con cho đại gia. Cô khéo léo giúp đồng nghiệp xóa tin thông tin thất thiệt: "Bữa về Việt Nam nghe mấy người bạn nói Hiền Thục qua Mỹ ở luôn chờ sinh con cho đại gia. Í vậy mà gặp nhau trong show có thấy cái bụng đâu nà".
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tâm sự về nỗi khổ khi là người của công chúng. Cô hài hước “đá xéo” những người chuyên tung tin đồn thất thiệt về giới nghệ sĩ: “Làm nghệ sĩ nổi tiếng cái gì thiên hạ cũng có thể nói được, mà nói y như thật mới ghê hihi. Coi chừng vài bữa sẽ có tin Hồ Lệ Thu dạo này vô Việt Nam hoài vì có bồ đại gia luôn ta hahaha".
Kèm theo đó, cô còn đăng tải loạt hình ảnh hội ngộ Hiền Thục tại Mỹ. Giọng ca Nhật ký của mẹ trông thon gọn, lịch lãm và không kém phần xinh đẹp trong trang phục vest hồng. Với hình ảnh này, cô nhanh chóng xóa tan tin đồn mang thai, sang Mỹ sinh con cho đại gia sau 17 năm làm mẹ đơn thân.
Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981. Từ nhỏ cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước. Năm 2002, khi mới 21 tuổi, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo kết hôn với Tuấn Thăng - trưởng nhóm Sài Gòn Boys. Tuy nhiên sau đó, cả hai chia tay trong lặng lẽ. Từ đó, Hiền Thục một mình sinh con và làm mẹ đơn thân suốt 17 năm.