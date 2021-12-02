Chàng trai người Huế phát ngôn 'sẽ bỏ vợ nếu không sinh được con trai" lên tiếng xin lỗi

Hậu trường 02/12/2021 22:44

Công Hoàng - chủ nhân câu nói "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" lên tiếng xin lỗi khán giả và người dân Huế.

Những ngày qua, vụ việc một chàng trai lên show truyền hình nêu quan điểm chọn bạn đời gây chú ý. Anh chàng này tên Công Hoàng (30 tuổi), hiện đang làm việc tại TP HCM, là người Huế.

Tại đây, Công Hoàng đưa ra tiêu chí lạc hậu cổ hủ như "đàn ông mâm trên - đàn bà mâm dưới": Khi mà cúng xong thì những món ngon vật lạ mình đưa lên mâm trên, mâm dưới gọi là phụ thôi, khi nào mâm trên ăn xong, còn thì đem xuống đưa cho mâm dưới.

Sốc hơn cả, Công Hoàng tuyên bố sẽ bỏ vợ nếu không sinh được con trai: "Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai".

Chàng trai người Huế phát ngôn 'sẽ bỏ vợ nếu không sinh được con trai' lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1
Tuyên bố gây sốc của Công Hoàng. 

 

Ngoài ra, anh còn đưa ra các tiêu chí để tìm người phù hợp cưới về làm vợ như không được phép sơn móng tay hay nhuộm tóc, chỉ yêu người có trình độ

Tuyên bố của Công Hoàng gây ra cuộc tranh cãi trên mạng và nhiều người ném đá, chỉ trích anh.

Ngày 2/12, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã có văn bản báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về sự việc chương trình hẹn hò "Hành lý tình yêu" phát sóng ngày 29/11 có người chơi đưa ra những thông tin về văn hoá Huế gây bức xúc dư luận.

"Dư luận xã hội ở Huế, của người Huế, người yêu Huế rất bất bình chuyện này. Sở đã có báo cao lên Ban Tuyên giáo xin ý kiến. Sau đó, Sở sẽ có phát ngôn chính thức về vấn đề này", ông Sơn nói.

Chàng trai người Huế phát ngôn 'sẽ bỏ vợ nếu không sinh được con trai' lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2
Công Hoàng trên show truyền hình. 

 

Trước áp lực dư luận, Công Hoàng đã lên tiếng xin lỗi. Theo tờ Đất Việt, anh chàng trình bày: "Vừa rồi, mình có tham gia gameshow Hành Lý Tình Yêu được phát sóng trên VTV3. Sau khi chương trình phát sóng đã nổ ra nhiều tranh cãi rất gay gắt về phát ngôn: 'Nếu em không sinh được con trai thì anh sẽ ly hôn'.

Thực ra, khi đến chương trình, Hoàng như bao bạn trai khác, chỉ có tiêu chí đơn giản thôi. Trong đó, Hoàng muốn người phụ nữ mình thương không sơn móng tay, không nhuộm tóc lòe loẹt... thì đó là những tiêu chí đơn giản của Hoàng thôi.

Còn những phát ngôn trên sóng truyền hình, Hoàng không kiểm soát được, không nghĩ nó đi quá xa như thế.

Thực sự có sự hiểu lầm rất lớn về chuyện này!

Nhân dịp này, Hoàng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả và những khán giả ở Huế, vì mọi người đã có những cảm xúc không tốt khi xem phần xuất hiện của mình.

Hoàng sẽ làm việc với bên nhà sản xuất chương trình và sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng nhất. Hoàng rất mong mọi vấn đề được hòa giải mọi hiểu lầm, để tránh sự việc đi quá xa".

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