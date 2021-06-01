Chân dung quý tử tài giỏi khiến ông Dũng 'Lò vôi' trao quyền Giám đốc Đại Nam và lấy tên đặt cho công ty

Hậu trường 01/06/2021 07:29

Trước khi kết hôn với bà Phương Hằng, ông Dũng "Lò vôi" cũng từng có một người vợ và 3 người con: 2 trai và 1 gái út. Trong đó, người con trai đầu được ông Dũng tín nhiệm nhất khi trao cho anh vị trí Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam và quyết định lấy tên cậu cả đặt cho một công ty mà ông thành lập.

Từ sau những làn sóng livestream của bà Phương Hằng, cuộc sống đời tư của gia đình bà cũng khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Nữ đại gia Phương Hằng và ông Dũng "Lò vôi" từng đổ vỡ hôn nhân trước khi đến nhau, mỗi người đều có cho mình tài sản quý giá là 3 người con riêng và 1 cậu con trai chung. Nhưng có vẻ như, những người con của ông Dũng khá kín tiếng trên mạng xã hội và ít được biết đến.

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Anh Huỳnh Trần Phi Long - con trai cả của ông Huỳnh Uy Dũng với người vợ đầu - Ảnh: Internet

Câu chuyện về những cuộc hôn nhân của ông vẫn được kể lại với nhiều chi tiết gây chú ý. Được biết, sau khi xuất ngũ, ông Huỳnh Uy Dũng (tên thật Huỳnh Phi Dũng) vào Bình Dương để sinh sống và kết hôn với bà Trần Thị Tuyết - con gái ông Ba Thu - Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé bấy giờ. Sau đám cưới, tài sản duy nhất của vợ chồng ông Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn.

Sau nhiều năm chung sống, cuối cùng ông Dũng quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này và tuyên bố từ bỏ tất cả mặc dù bà Tuyết và gia đình ông Dũng đã nhiều lần không đồng ý. Sau ly hôn, số tài sản của đại gia Dũng "lò vôi" khi đó được chia làm 3 phần. Ông Dũng một phần, bà Trần Thị Tuyết một phần, ba người con một phần. Ông Dũng khi đó đã đề nghị tòa không can thiệp việc phân chia tài sản, mà để hai bên tự giải quyết.

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Anh Huỳnh Trần Phi Long trong một sự kiện của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương năm 2013 - Ảnh: Internet

Trong số 3 người con của ông Dũng, anh Huỳnh Trần Phi Long là người con được ông tín nhiệm và yêu quý nhất khi trước đây anh được cha trao cho vị trí Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam. Ngoài ra, ông Dũng còn lấy tên Phi Long đặt tên cho một công ty do ông thành lập - công ty Phi Long

Từng tâm sự trên báo Doanh nhân Sài Gòn, anh Phi Long cho biết sở thích kinh doanh của mình là bắt nguồn ngay từ lúc nhỏ, anh đã được theo cha gặp gỡ khách hàng, bạn bè để bàn bạc chuyện làm ăn nên sớm hiểu được nỗi gian truân của cha mẹ trong quá trình lập nghiệp. Bên cạnh đó, do được nung nấu, tìm tòi từ nhỏ nên anh đã sớm có niềm đam mê với kinh doanh. Anh chia sẻ:

"Gia đình tôi có 3 anh em, tôi là anh cả nên sớm hiểu nỗi gian truân của cha mẹ trong quá trình tạo dựng cơ nghiệp. Vì thế, tôi thấy mình phải có bổn phận gìn giữ, phát triển. Thời còn học tiểu học, tôi thường được cha cho đi theo trong những lần giao du, gặp gỡ bạn bè, thậm chí cả khi bàn bạc, đàm phán chuyện làm ăn... Tôi bị cuốn vào những chuyện làm ăn của “người lớn”, thấy kinh doanh luôn phải tư duy, tìm tòi cái mới, luyện cho mình nhiều đức tính hay như sự bình tĩnh, điềm đạm khi đối mặt với tình huống xấu nhất. Và có lẽ tôi thích kinh doanh từ đó”.

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Anh Phi Long được vinh danh trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất 2015 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, anh Phi Long cũng không ngại dành nhiều lời có cánh cho cha, anh nói rằng mình cần phải học hỏi nhiều ờ cha trong cách kinh doanh vì ông Dũng là người có chí, mạnh mẽ và quyết đoán. Đã quyết làm việc gì thì dù có ai ngăn cản, ngược lại còn thuyết phục được mọi người bằng tầm nhìn sắc bén, anh bộc bạch:

"Tính cách thì tôi đang phải học hỏi nhiều ở cha. Cha tôi là người có chí, mạnh mẽ và quyết đoán. Đã quyết làm việc gì thì dù có ai ngăn cản, dèm pha cũng khó thay đổi. Nhiều dự án của cha tôi bị cho là “điên rồ”, không ít nhân viên, cộng sự hoài nghi nhưng cha tôi vẫn thuyết phục mọi người bằng tầm nhìn sắc bén, có cơ sở và sự tự tin. Ngay cả lúc công việc kinh doanh bế tắc, cha tôi vẫn tạo ra sự an tâm cho những người xung quanh."

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Anh Phi Long cho biết từ tính cách của cha, anh hiểu ra: 'Một người kinh doanh thành công thì phải có ý chí và biết truyền niềm tin cho mọi người'. - Ảnh: Internet

Hiện, gia đình ông Dũng trở thành tâm điểm và được dân mạng đặc biệt quan tâm trên các phương tiện truyền thông khi bà Phương Hằng - vợ sau của ông có những màn livestream gây sóng gió trong CĐM.

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