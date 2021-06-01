Những người thừa kế nhỏ tuổi ở Việt Nam: 'Cậu ấm' nhà doanh nhân Dũng lò vôi xếp sau 'con rơi' gốc Việt của tỷ phú Mỹ

Dù còn rất nhỏ nhưng những "cậu ấm, cô chiêu" nhà tài phiệt đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, có người ước tính lên đến hàng triệu đô la, số tiền mà nhiều người "cày" cả đời cũng không thể có được.

Câu chuyện giàu lên từ khoảng tiền thừa kế không còn quá xa lạ, rất nhiều người đã lập di chúc để lại hàng tỷ đồng cho con cái, người thân. Đặc biệt, với những gia đình "trâm anh thế phiệt" nắm trong tay khối tài sản vô cùng lớn càng có nhu cầu thừa kế. Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu , con trai ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng Gần đây, những câu chuyện về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt báo, ngoài những việc "lùm xùm" không hay thì gia đình này cũng gây chú ý khi trao quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ cho cậu con trai Huỳnh Hằng Hữu khi đó chỉ mới 1 tuổi.

Tại lễ thôi nôi của cậu bé Huỳnh Hằng Hữu được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 21/9/2013, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của mình cho con trai, gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương) và nhiều bất động sản lớn tại TP.HCM... với tổng trị giá ước tính hàng tỷ USD. Cậu bé Nguyễn Bé Lory "con rơi" của tỷ phú Larry Hillblom Tỷ phú nổi tiếng người Mỹ Larry Hillblom được biết đến là người sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn khổng lồ, người sáng lập một trong những dịch vụ chuyển phát nhanh hàng không lớn nhất thế giới, DHL Corp và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông cũng là một trong những người nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, làm ăn sớm nhất. Năm 1993, sau nhiều lần sang Việt Nam, Larry quyết định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và du lịch.

Trong thời gian làm việc tại khách sạn Vĩnh Thủy - Việt Nam, "tỷ phú quần bò" đã gặp và có mối tình chớp nhoáng với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1974, quê ở xã Tân Xuân, thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và sinh ra cậu bé Lory. Sau khi tỷ phú Larry Hillblom qua đời, cuối năm 2015, "cậu ấm" Nguyễn Bé Lory sau khi đủ 21 tuổi đã được hưởng gia sản lên đến gần 100 triệu USD của người cha "vắng số". Mathis Thiên Từ con trai ca sĩ Lam Trường Thiên Từ là "quý tử" nhà Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên. Gia đình này từng khiến công chúng ngưỡng mộ vì khối tài sản kếch xù. Kể từ khi cậu con trai Thiên Từ ra đời, dân tình càng chú ý tới cặp đôi này và nhất là cuộc sống thượng lưu đích thực của cậu bé sinh năm 2017. Mặc dù không chính thức có thông báo thừa kế, nhưng nhóc tì vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ bao gồm hàng loạt hàng hiệu xa xỉ và công ty thời trang riêng. Theo nhiều nguồn tin, mỗi món đồ trên người Thiên Từ có trị giá từ 100 đến 800 USD, đến từ các thương hiệu đẳng cấp như Gucci, Moschino và Burberry... Chỉ mới 2 tuổi rưỡi nhưng con cưng nhà Đan Trường đã đứng tên một công ty riêng - Ảnh: FBNV Ngoài ra, cậu bé Thiên Từ cũng được bố mẹ thành lập cho công ty riêng chuyên bán những sản phẩm như quần áo, giày dép và nước hoa, dưỡng thể... Thông tin này khiến nhiều dân mạng bất ngờ, bởi chỉ mới 2 tuổi rưỡi nhưng con cưng nhà Đan Trường đã đứng tên hẳn một công ty riêng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-nguoi-thua-ke-nho-tuoi-o-viet-nam-cau-am-nha-doanh-nhan-dung-lo-voi-xep-sau-con-roi-goc-viet-cua-ty-phu-my-402537.html