Thành công sau cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016, ca sĩ Hồ Văn Cường đã có cuộc “lột xác” ngoạn mục khi thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến cuộc sống.

Năm 2016, Hồ Văn Cường bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol Kids (Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam). Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Tiền Giang, Hồ Văn Cường có ngoại hình gầy gò, nước da đen nhẻm và tính cách nhút nhát. Thế nhưng, cậu bé lại sở hữu tài năng âm nhạc thiên bẩm với giọng hát ngọt ngào chinh phục mọi trái tim. Hình ảnh khổ cực của Hồ Văn Cường từng gây xúc động mạnh với khán giả - Ảnh: Internet Cậu bé sở hữu giọng hát ngọt ngào lay động mọi trái tim - Ảnh: Internet Sau khi giành được quán quân Vietnam Idol Kids 2016, ca sĩ Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cô cũng tài trợ chi phí ăn học cho con trai nuôi của mình tới năm 18 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của Phi Nhung, gia đình Hồ Văn Cường chuyển lên TP. Hồ Chí Minh sinh sống để tiện cho con trai tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi... ... đồng thời giúp đỡ cậu bé phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet 3 năm bước chân vào showbiz, cậu bé đen nhẻm năm nào đã “trổ mã” trở nên cao lớn phổng phao. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng biết chăm chút hơn cho ngoại hình của mình để phù hợp với các buổi biểu diễn. Nhiều người hâm mộ nhận xét giọng ca nhí càng lớn càng điển trai. Sau 3 năm đăng quang, Hồ Văn Cường ngày càng điển trai - Ảnh: Internet

Liệu có ai còn nhận ra cậu bé đen nhẻm năm nào? - Ảnh: Internet Ở tuổi 16, Hồ Văn Cường đã trở thành ca sĩ đắt show cả ở trong nước lẫn hải ngoại với mức cát-xê khá cao. Tuy nhiên, ở giai đoạn vỡ giọng tuổi dậy thì, cậu bé hạn chế đi hát để tập trung rèn luyện lại giọng hát. Từng trải qua hoàn cảnh khó khăn khi còn nhỏ, Hồ Văn Cường luôn biết đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn. Những lúc không bận rộn chạy show, cậu bé thường cùng ca sĩ Phi Nhung tham gia các chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo. Hồ Văn Cường rất tích cực làm từ thiện cùng mẹ - Ảnh: Internet Giờ đây, Hồ Văn Cường đã thực sự trưởng thành và có hướng phát triển sự nghiệp đúng đắn. Hy vọng rằng trong tương lai, cậu bé sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Tất tả chạy show, Phi Nhung bị ngã đến bầm dập nhưng quyết không bỏ khán giả ra về Hình ảnh nữ ca sĩ Phi Nhung bị té ngã bầm dập hết tay chân khi chạy show khiến người hâm mộ lo lắng.

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