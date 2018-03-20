Cát Phượng khiến fan lo lắng với tâm sự ẩn ý: 'Mong đủ duyên và nghiệp gặp con lần sau'

Dù đăng tải những hình ảnh xinh tươi bên chồng trẻ Kiều Minh Tuấn nhưng Cát Phượng vẫn khiến fan hoang mang với những dòng tâm sự buồn.
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Mới đây, Cát Phượng chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh mới chụp cùng Kiều Minh Tuấn. Nữ danh hài nhận được nhiều lời khen khi diện bộ váy trẻ trung cùng phong cách chụp ảnh "xì tin" hết nấc. Tuy nhiên, khi đọc kỹ những dòng ghi chú của Cát Phượng, không ít khán giả hoang mang với những lời tâm sự lấp lửng về đường con cái.
"Trên đời này, tất cả mọi chuyện đều do ý trời. Định mệnh, duyên và nghiệp, con cái cũng ko ngoại lệ. Có lẽ, ta chưa đủ duyên để gặp nhau và chưa có nghiệp để cùng nhau trả. Cười trước đã a hả? Há há! Cười đây không phải là ta vui và hạnh phúc. Mà cười để có thêm nhiều tinh thần để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cày bừa. Mong được đủ duyên và nghiệp gặp con lần sau nhé!", Cát Phượng viết.
Dưới chia sẻ của Cát Phượng, nhiều fan đoán chị đã cố gắng có em bé nhưng không thành công. Hàng trăm khán giả để lại bình luận chia sẻ, động viên đôi vợ chồng nên giữ tinh thần thoải mái, ăn uống điều độ để sớm có tin vui.