Cát Phượng suýt ngất khi bất ngờ được tặng cả cục vàng ngày vía Thần Tài

Cát Phượng hạnh phúc đến mém xỉu khi được nhận món quà có giá trị lớn trong ngày vía Thần Tài từ một người anh trong nghề.

Cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch người dân lại đổ xô đi mua vàng để cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt. Trong khi hàng loạt sao Việt đi mua vàng để rước tài lộc cho cả năm, Cát Phượng bất ngờ được một đồng nghiệp tặng vàng trong ngày vía Thần Tài này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng chia sẻ: “Quà mùng 10 tết. Cũng là ngày vía Thần Tài - Thổ Địa từ một người anh trong nghề mà Cát đây luôn thương kính. Món quà quá bất ngờ, vui trong cái bụng muốn xỉu tại chỗ. Không biết nói gì chỉ biết nói cảm ơn nhiều lắm lắm lắm”.

Cát Phượng chia sẻ món quà lớn được một người anh trong nghề tặng trong ngày vía Thần Tài - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên suýt ngất khi được tặng quà một cách đầy bất ngờ - Ảnh: FBNV

Cận cảnh tượng Thần Tài bằng vàng có giá trị lớn mà bà xã Kiều Minh Tuấn được tặng trong ngày đầu năm - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng xuýt xoa, ghen tỵ với món quà 'khủng' này - Ảnh: FBNV

Cát Phượng tiết lộ những ngày đói khổ cùng Kiều Minh Tuấn và bất ngờ thông báo đám cưới Nhân dịp sinh nhật bạn trai, Cát Phượng khiến nhiều người thích thú khi hé lộ thông tin đám cưới vào năm 2019.

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