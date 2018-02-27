Cát Phượng suýt ngất khi bất ngờ được tặng cả cục vàng ngày vía Thần Tài

Cát Phượng hạnh phúc đến mém xỉu khi được nhận món quà có giá trị lớn trong ngày vía Thần Tài từ một người anh trong nghề.
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Cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch người dân lại đổ xô đi mua vàng để cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt. Trong khi hàng loạt sao Việt đi mua vàng để rước tài lộc cho cả năm, Cát Phượng bất ngờ được một đồng nghiệp tặng vàng trong ngày vía Thần Tài này.
Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng chia sẻ: “Quà mùng 10 tết. Cũng là ngày vía Thần Tài - Thổ Địa từ một người anh trong nghề mà Cát đây luôn thương kính. Món quà quá bất ngờ, vui trong cái bụng muốn xỉu tại chỗ. Không biết nói gì chỉ biết nói cảm ơn nhiều lắm lắm lắm”.