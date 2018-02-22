Phản ứng sốc của Cát Phượng khi bất ngờ bị kéo vào vụ cá cược lớn đầu năm giữa Kiều Minh Tuấn và con trai

Hậu trường 22/02/2018 13:48

Phản ứng của Cát Phượng khi bị kéo vào vụ cá cược giữa Kiều Minh Tuấn và con trai Bom ngày đầu năm mới khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Cát Phượng vừa thuật lại vụ cá cược "lớn" giữa ông xã và con trai của cô. Trong đó, nếu Kiều Minh Tuấn thắng thì anh sẽ phải sinh em bé.

Phản ứng sốc của Cát Phượng khi bất ngờ bị kéo vào vụ cá cược lớn đầu năm giữa Kiều Minh Tuấn và con trai - Ảnh 1
Cát Phượng cười vui vẻ vì dù có thắng hay thua thì Kiều Minh Tuấn cũng là người lỗ - Ảnh: FBNV

Cát Phượng tường thuật lại vụ cá cược với tâm trạng thích thú: “Chú Tuấn: Bom coi chừng gãy tay nha con tay chú chuột bự lắm à!

Bom: Tay con cũng có con chuột nhắt á nha chú Tuấn ...

Ok, coi con chuột của chú khỏe hay của con khỏe nè! Nếu con chuột của con đè bẹp con chuột của chú, thì chú phải tặng con cái ipad để con đi học đem theo nghen chú.

Ok con, còn nếu con chuột chú đè bẹp con chuột của con thì sao???

Bom: Thì chú đẻ em cho con.

Mẹ Cát: Trời! Đường nào anh cũng thua lỗ nên thôi đừng có tranh chuột nữa anh ơi. Há há.

Chú Tuấn: Chơi con! Bịnh gì cữ? 1,2,3 ...

Đố cả nhà chuột ai khỏe hơn nè? Há há há há há!”. 

Bài viết hài hước của Cát Phượng nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời chúc phúc gửi đến gia đình dịp đầu năm, một số dân mạng còn chắc chắn rằng Kiều Minh Tuấn sẽ thắng. Đặc biệt, điều khiến nhiều người chú ý là thái độ vui vẻ của Cát Phượng. Không ít người hoài nghi liệu có phải nữ diễn viên hài đang ngầm thông báo sẽ sinh con trong năm nay? 

Phản ứng sốc của Cát Phượng khi bất ngờ bị kéo vào vụ cá cược lớn đầu năm giữa Kiều Minh Tuấn và con trai - Ảnh 2
Rất nhiều cư dân mạng ủng hộ Kiều Minh Tuấn thắng để Bom có thêm em - Ảnh: FBNV
Phản ứng sốc của Cát Phượng khi bất ngờ bị kéo vào vụ cá cược lớn đầu năm giữa Kiều Minh Tuấn và con trai - Ảnh 3
Hiện tại Cát Phượng và Kiều Minh tuấn đang sống rất hạnh phúc. Công chúng mong đợi cặp đôi lệch tuổi này sẽ sớm có tin vui trong năm 2018 - Ảnh: FBNV
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Bài chia sẻ của Cát Phượng về những chuyện xui xẻo đầu năm mới khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

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Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia sẻ

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