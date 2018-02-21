Bài chia sẻ của Cát Phượng về những chuyện xui xẻo đầu năm mới khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Trong khi nhà nhà đang tràn ngập hy vọng về một năm mới đầm ấm, an vui thì diễn viên Cát Phượng lại không ngừng lo lắng cho cuộc sống của mình và những người thân cận.

Qua bài chia sẻ trên trang cá nhân, nữ danh hài e sợ rằng trong năm nay sẽ mất mạng hoặc mất chồng. Cô cho biết, Tết này đúng vào năm tuổi nên mới mấy ngày đã khóc cạn nước mắt vì gặp đủ thứ chuyện không vui.

Cát Phượng lo lắng năm tuổi sẽ gặp nhiều điều không may - Ảnh: FBNV

“Đầu năm con bị cảm sốt rồi. Năm nay đúng rơi vào năm tuổi! Đầu năm đủ thứ chuyện không vui ập tới. Khóc sưng hết mắt rồi. Phụ nữ có 2 cái hạn nặng nhất 37 và 49.

Năm 37, Cát tôi li dị, công việc không có. 1 nách 1 tay ôm con lang thang ở nhờ nhà nhỏ em gái đúng 1 năm.

Năm nay 49, chuyện gì sẽ đến nữa đây? Mất chồng hay mất mạng? Chắc mất mạng quá! Nếu được chọn lựa xin phật trời cho con hứng hết để đổi lấy sự bình an cho những người kề cạnh con”, Cát Phượng viết.

Các fan để lại bình luận động viên Cát Phượng - Ảnh: FBNV

Kiều Minh Tuấn cứ "lãng mạn" với Cát Phượng là thành... lãng xẹt "Mọi chuyện hiện giờ đều quá hoàn hảo, Cát Phượng vẫn hỗ trợ tôi quản lý tài chính, chuyện gia đình cũng tốt. Song song đó, tôi muốn đầy đủ về kinh tế hơn mới kết hôn. Nhưng mà chắc chắn là có đám cưới"- Kiều Minh Tuấn cho biết.

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