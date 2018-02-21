Mới đầu năm, Cát Phượng đã khóc sưng mắt vì lo mất chồng, mất luôn cả mạng sống

Hậu trường 21/02/2018 15:44

Bài chia sẻ của Cát Phượng về những chuyện xui xẻo đầu năm mới khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Trong khi nhà nhà đang tràn ngập hy vọng về một năm mới đầm ấm, an vui thì diễn viên Cát Phượng lại không ngừng lo lắng cho cuộc sống của mình và những người thân cận. 

Qua bài chia sẻ trên trang cá nhân, nữ danh hài e sợ rằng trong năm nay sẽ mất mạng hoặc mất chồng. Cô cho biết, Tết này đúng vào năm tuổi nên mới mấy ngày đã khóc cạn nước mắt vì gặp đủ thứ chuyện không vui.

Mới đầu năm, Cát Phượng đã khóc sưng mắt vì lo mất chồng, mất luôn cả mạng sống - Ảnh 1
Cát Phượng lo lắng năm tuổi sẽ gặp nhiều điều không may - Ảnh: FBNV

“Đầu năm con bị cảm sốt rồi. Năm nay đúng rơi vào năm tuổi! Đầu năm đủ thứ chuyện không vui ập tới. Khóc sưng hết mắt rồi. Phụ nữ có 2 cái hạn nặng nhất 37 và 49.

Năm 37, Cát tôi li dị, công việc không có. 1 nách 1 tay ôm con lang thang ở nhờ nhà nhỏ em gái đúng 1 năm.

Năm nay 49, chuyện gì sẽ đến nữa đây? Mất chồng hay mất mạng? Chắc mất mạng quá! Nếu được chọn lựa xin phật trời cho con hứng hết để đổi lấy sự bình an cho những người kề cạnh con”, Cát Phượng viết.

Mới đầu năm, Cát Phượng đã khóc sưng mắt vì lo mất chồng, mất luôn cả mạng sống - Ảnh 2
Các fan để lại bình luận động viên Cát Phượng - Ảnh: FBNV
Kiều Minh Tuấn cứ "lãng mạn" với Cát Phượng là thành... lãng xẹt

Kiều Minh Tuấn cứ "lãng mạn" với Cát Phượng là thành... lãng xẹt

"Mọi chuyện hiện giờ đều quá hoàn hảo, Cát Phượng vẫn hỗ trợ tôi quản lý tài chính, chuyện gia đình cũng tốt. Song song đó, tôi muốn đầy đủ về kinh tế hơn mới kết hôn. Nhưng mà chắc chắn là có đám cưới"- Kiều Minh Tuấn cho biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn năm tuổi của Cát Phượng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 12 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 17 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42