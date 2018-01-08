Hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi, Cát Phượng bị giao đóng vai mẹ của chồng trẻ khiến fan cười 'rớt hàm'

Hậu trường 08/01/2018 15:33

Nổi tiếng với mối tình lệch nhau gần 20 tuổi, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khiến fan cười lăn khi không ngại hóa thân thành mẹ con trên sân khấu.

Mới đây, Cát Phượng khiến fan thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc hậu trường trước khi diễn một vở kịch cùng Kiều Minh Tuấn. Không phải đóng vai người tình của nhau như trước đây, lần này Cát Phượng vào vai mẹ của nam diễn viên Em chưa 18, bắt cặp cùng MC Trấn Thành.  

“Chuẩn bị ra sân khấu Nhà Hát Trưng Vương Đà Nẵng gặp phục vụ bà con nghen...Tối nay Cát Phượng, Trấn Thành đóng vai ba mẹ của Kiều Minh Tuấn á à nghen bà con. Ba với mẹ xàm xí kiểu này con sao ta? Há há!” - Cát Phượng hài hước chia sẻ.

Hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi, Cát Phượng bị giao đóng vai mẹ của chồng trẻ khiến fan cười 'rớt hàm' - Ảnh 1
Cát Phượng thích thú với vai diễn mẹ của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV

Theo bình luận của những fan đã xem vở kịch trên, ai cũng phải thừa nhận Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vào vai ngọt đến nỗi khó nhận ra họ là vợ chồng ngoài đời.

Bởi có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác, nữ danh hài và ông xã phối hợp khá ăn ý trên sân khấu. Bên cạnh đó, hình ảnh Trấn Thành hóa trang thành ông già, ăn mặc lòe loẹt và gắn râu ria hài hước cũng là điểm gây cười với khán giả.

Hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi, Cát Phượng bị giao đóng vai mẹ của chồng trẻ khiến fan cười 'rớt hàm' - Ảnh 2
Trấn Thành đóng vai bố Kiều Minh Tuấn - chồng của Cát Phượng. Ảnh: FBNV
Hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi, Cát Phượng bị giao đóng vai mẹ của chồng trẻ khiến fan cười 'rớt hàm' - Ảnh 3
“Hai mẹ con” nhí nhảnh chụp hình trong hậu trường - Ảnh: FBNV

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chung sống với nhau nhiều năm nay. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng không có ý định làm đám cưới vì sợ sẽ không lâu bền. Dù có khoảng cách khá lớn về tuổi tác nhưng họ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Trong khi Cát Phượng khéo chăm sóc gia đình, giỏi chiều lòng mẹ chồng thì Kiều Minh Tuấn cũng rất ga lăng đúng chuẩn "soái ca".

Chồng Cát Phượng thường xuyên khiến fan nữ phát ghen khi công khai thể hiện sự quan tâm ngọt ngào dành cho bà xã hơn tuổi. Đút ăn, mang giày giúp, cõng trên lưng hay sơn móng tay cho Cát Phượng... đều là những việc “nhỏ cỏn con” mà Kiều Minh Tuấn vẫn làm mỗi ngày.

Hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi, Cát Phượng bị giao đóng vai mẹ của chồng trẻ khiến fan cười 'rớt hàm' - Ảnh 4
Dù yêu nhau chân thành nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn không có dự định làm đám cưới - Ảnh: FBNV
Hơn Kiều Minh Tuấn gần 20 tuổi, Cát Phượng phải xưng hô thế này với mẹ chồng khiến ai cũng thấy thương

Hơn Kiều Minh Tuấn gần 20 tuổi, Cát Phượng phải xưng hô thế này với mẹ chồng khiến ai cũng thấy thương

Cát Phượng và mẹ Kiều Minh Tuấn gần bằng tuổi nhau, vì vậy nữ diễn viên đã chọn một cách gọi khá dễ thương để xưng hô với mẹ chồng.

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Từ khóa:   Cát Phượng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Trấn Thành

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