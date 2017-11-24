Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này

Hậu trường 24/11/2017 14:43

Nhiều người mong chờ sẽ có một đám cưới giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhưng nữ danh hài khẳng định không muốn mặc áo cô dâu thêm lần nữa.

Tối 23/11, Cát Phượng cùng bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn diện đồ trắng sánh đôi trong đám cưới Khởi My - Kelvin Khánh. Sau khi kết thúc buổi tiệc, cặp đôi được cô dâu chú rể cùng nhiều khách mới "ép" nhận hoa cưới. Ai cũng mong chờ họ sẽ có một cái kết đẹp trong thời gian không xa.

Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này - Ảnh 1
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bối rối khi bị "ép" nhận hoa cưới - Ảnh: Internet

Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn ngại ngùng hôn Cát Phượng trong sự reo hò của đồng nghiệp - Ảnh: Zing

Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này - Ảnh 3
Được mọi người ủng hộ nhưng Cát Phượng vẫn chưa sẵn sàng để làm cô dâu thêm lần nữa - Ảnh: Zing

Trước sự gán ghép bất ngờ của đồng nghiệp, nữ diễn viên và bạn trai ngại ngùng, lúng túng không nói nên lời. Sau khi về nhà, Cát Phượng vui vẻ chia sẻ lại clip được Kiều Minh Tuấn hôn lên má khiến nhiều người lầm tưởng chị đã có câu trả lời làm hài lòng bạn bè và fan.

Tuy nhiên, đáp lại sự mong chờ của người hâm mộ, vợ cũ Thái Hòa khẳng định không muốn lên xe hoa lần nữa vì lo sợ cuộc sống hôn nhân sẽ "giết chết" tình yêu. Nữ diễn viên cho rằng, khi không có đám cưới sẽ hạnh phúc lâu bền hơn, còn nếu tổ chức rình rang thì vài năm sau sẽ tan vỡ.

Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này - Ảnh 4
Cát Phượng chưa sẵn sàng đám cưới vì sợ tình yêu tan vỡ - Ảnh: FBNV

Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này - Ảnh 5
Nữ danh hài cho rằng số mình không thích hợp mặc áo cô dâu - Ảnh: FBNV

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bối rối khi bị "ép" nhận hoa cưới từ Kelvin Khánh và Khởi My

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bối rối khi bị "ép" nhận hoa cưới từ Kelvin Khánh và Khởi My

Khoảnh khắc Khởi My truyền hoa cưới cho ông xã rồi Kelvin Khánh "ép" Kiều Minh Tuấn phải nhận hoa cưới được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn đám cưới Khởi My - Kelvin Khánh

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