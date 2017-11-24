Tối 23/11, Cát Phượng cùng bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn diện đồ trắng sánh đôi trong đám cưới Khởi My - Kelvin Khánh. Sau khi kết thúc buổi tiệc, cặp đôi được cô dâu chú rể cùng nhiều khách mới "ép" nhận hoa cưới. Ai cũng mong chờ họ sẽ có một cái kết đẹp trong thời gian không xa.

Trước sự gán ghép bất ngờ của đồng nghiệp, nữ diễn viên và bạn trai ngại ngùng, lúng túng không nói nên lời. Sau khi về nhà, Cát Phượng vui vẻ chia sẻ lại clip được Kiều Minh Tuấn hôn lên má khiến nhiều người lầm tưởng chị đã có câu trả lời làm hài lòng bạn bè và fan.

Tuy nhiên, đáp lại sự mong chờ của người hâm mộ, vợ cũ Thái Hòa khẳng định không muốn lên xe hoa lần nữa vì lo sợ cuộc sống hôn nhân sẽ "giết chết" tình yêu. Nữ diễn viên cho rằng, khi không có đám cưới sẽ hạnh phúc lâu bền hơn, còn nếu tổ chức rình rang thì vài năm sau sẽ tan vỡ.