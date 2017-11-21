Nhìn cách mà Kiều Minh Tuấn quan tâm, chăm sóc Cát Phượng từng bữa ăn giấc ngủ, nhiều người vừa ganh tị vừa mừng thầm cho nữ diễn viên vì đã may mắn tìm được một người đàn ông tuyệt vời.

Kém Cát Phượng 18 tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn luôn tỏ ra mình là người đàn ông bản lĩnh, ga lăng, sẵn sàng dang rộng vòng tay để che chở người yêu trước sóng gió cuộc đời. Trong chương trình Sau ánh hào quang cách đây không lâu, Cát Phượng từng hé lộ khá nhiều điều về mối quan hệ đặc biệt này với khán giả.

Dù đã 7 năm cùng nhau trải qua bao thăng trầm nhưng nữ nghệ sĩ hài vẫn mơ hồ về một tương lai hạnh phúc với bạn trai. Biết rõ mình khác thế hệ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng nhiều lần đề nghị chia tay vì "càng vui rồi sẽ càng đau".

Thế nhưng, Cát Phượng bị Kiều Minh Tuấn gạt phắt đi bằng lời tuyên bố: "Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tui nói, tui yêu bà đến khi nào bà chết, tui lo mồ yên mả đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ khác, nếu thích" - Cát Phượng xúc động kể lại lời bạn trai. Để chứng minh cho câu nói này, Kiều Minh Tuấn luôn công khai dành cho người yêu những cử chỉ quan tâm ngọt ngào giữa chốn đông người. Thậm chí, anh còn không ngần ngại đút cho Cát Phượng ăn hoặc cúi xuống mang giày giúp. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hai người bên nhau "tình như cái bình" khiến dân mạng đổ gục vì quá dễ thương.

Chồng trẻ kém Cát Phượng 18 tuổi vụt sáng thành sao sau 10 năm không ai biết tới Sau 10 năm làm nghề, Kiều Minh Tuấn từ một diễn viên không ai biết đến đã vụt sáng thành sao phòng vé, một phần của thành công này là nhờ sự góp sức của vợ anh, diễn viên Cát Phượng.

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