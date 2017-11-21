Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa

Giải trí 21/11/2017 14:01

Nhìn cách mà Kiều Minh Tuấn quan tâm, chăm sóc Cát Phượng từng bữa ăn giấc ngủ, nhiều người vừa ganh tị vừa mừng thầm cho nữ diễn viên vì đã may mắn tìm được một người đàn ông tuyệt vời.

Kém Cát Phượng 18 tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn luôn tỏ ra mình là người đàn ông bản lĩnh, ga lăng, sẵn sàng dang rộng vòng tay để che chở người yêu trước sóng gió cuộc đời.

Trong chương trình Sau ánh hào quang cách đây không lâu, Cát Phượng từng hé lộ khá nhiều điều về mối quan hệ đặc biệt này với khán giả.

Dù đã 7 năm cùng nhau trải qua bao thăng trầm nhưng nữ nghệ sĩ hài vẫn mơ hồ về một tương lai hạnh phúc với bạn trai. Biết rõ mình khác thế hệ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng nhiều lần đề nghị chia tay vì "càng vui rồi sẽ càng đau".

Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa - Ảnh 1
Cát Phượng hạnh phúc tựa đầu vào vai bạn trai để tìm cảm giác yên bình - Ảnh: FBNV

Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa - Ảnh 2
Dù chênh lệch 18 tuổi nhưng cặp đôi vẫn tìm được sự đồng điệu khi bên nhau - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, Cát Phượng bị Kiều Minh Tuấn gạt phắt đi bằng lời tuyên bố: "Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tui nói, tui yêu bà đến khi nào bà chết, tui lo mồ yên mả đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tui mới lấy vợ khác, nếu thích" - Cát Phượng xúc động kể lại lời bạn trai.

Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa - Ảnh 3
Cát Phượng e ấp nép vào vai bạn trai - Ảnh: FBNV

Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa - Ảnh 4
Dù trên sân khấu hay ngoài đời, Kiều Minh Tuấn vẫn luôn ngọt ngào với Cát Phượng - Ảnh: FBNV

Để chứng minh cho câu nói này, Kiều Minh Tuấn luôn công khai dành cho người yêu những cử chỉ quan tâm ngọt ngào giữa chốn đông người. Thậm chí, anh còn không ngần ngại đút cho Cát Phượng ăn hoặc cúi xuống mang giày giúp.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hai người bên nhau "tình như cái bình" khiến dân mạng đổ gục vì quá dễ thương. 

Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa - Ảnh 5
Nam diễn viên ân cần đút cho Cát Phượng ăn sau hậu trường - Ảnh: FBNV

Kém 18 tuổi và từng tuyên bố sẽ yêu Cát Phượng đến chết, đây là cách mà Kiều Minh Tuấn thực hiện lời hứa - Ảnh 6
Mối lương duyên đặc biệt giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận được sự ủng hộ của mọi người - Ảnh: FBNV

Chồng trẻ kém Cát Phượng 18 tuổi vụt sáng thành sao sau 10 năm không ai biết tới

Chồng trẻ kém Cát Phượng 18 tuổi vụt sáng thành sao sau 10 năm không ai biết tới

Sau 10 năm làm nghề, Kiều Minh Tuấn từ một diễn viên không ai biết đến đã vụt sáng thành sao phòng vé, một phần của thành công này là nhờ sự góp sức của vợ anh, diễn viên Cát Phượng.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng và bạn trai

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