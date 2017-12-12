Hơn Kiều Minh Tuấn gần 20 tuổi, Cát Phượng phải xưng hô thế này với mẹ chồng khiến ai cũng thấy thương

Cát Phượng và mẹ Kiều Minh Tuấn gần bằng tuổi nhau, vì vậy nữ diễn viên đã chọn một cách gọi khá dễ thương để xưng hô với mẹ chồng.

Tối 11/12, Cát Phượng đăng tải đoạn clip Kiều Minh Tuấn đang tỉ mẩn ngồi làm móng tay cho mẹ ruột. Nữ diễn viên dường như rất tự hào vì có người chồng hiếu thảo, khéo tay và giỏi chăm sóc cho 2 người phụ nữ trong gia đình.

Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý hơn cả là cách mà Cát Phượng xưng hô với mẹ của Kiều Minh Tuấn. Không ít tuổi hơn mẹ chồng là bao nên nữ diễn viên dùng cách gọi thân mật là “chị mẹ” để tạo không khí gần gũi trong gia đình. Nam diễn viên Em chưa 18 cũng xưng hô như trên để đồng nhất với cách gọi của vợ.

Chia sẻ của nữ danh hài nhận được nhiều lượt like và bình luận của fan. Qua cách mà Cát Phượng vui vẻ nói về mẹ chồng, ai cũng đoán ra mối quan hệ tốt đẹp giữa họ.

Dù chênh lệch 18 tuổi nhưng chặng đường yêu đầy ngọt ngào của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn luôn khiến fan tan chảy vì quá dễ thương. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc tốt đẹp đến cặp đôi "đũa lệch" và mong họ sớm có em bé để mái ấm nhỏ luôn rộn tiếng cười.

Được Kiều Minh Tuấn thề yêu đến chết nhưng Cát Phượng không dám làm đám cưới vì sợ điều này Nhiều người mong chờ sẽ có một đám cưới giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhưng nữ danh hài khẳng định không muốn mặc áo cô dâu thêm lần nữa.

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