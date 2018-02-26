Cát Phượng tiết lộ những ngày đói khổ cùng Kiều Minh Tuấn và bất ngờ thông báo đám cưới

Hậu trường 26/02/2018 11:34

Nhân dịp sinh nhật bạn trai, Cát Phượng khiến nhiều người thích thú khi hé lộ thông tin đám cưới vào năm 2019.

Mới đây, Cát Phượng gây chú ý khi chia sẻ status chúc mừng sinh nhật chồng trẻ Kiều Minh Tuấn. Chị ngọt ngào gọi người thương bằng anh và điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong cuộc tình của hai người. Đồng thời, nữ danh hài tiết lộ năm sau nếu còn yêu nhau nhất định sẽ có một đám cưới hoành tráng.

“13/9/2009, Cát tôi thật sự đã yêu cái con người nhỏ tuổi này, một người đàn ông tuổi nhỏ nhưng có cái đầu quá lớn, quá già trong suy nghĩ đã đánh gục cái bướng bỉnh trong tôi.Thêm một sinh nhật nữa của anh và em vẫn còn bên cạnh anh, cùng chung vui cùng anh hạnh phúc. Nếu năm sau vẫn còn thế này thì hai đứa nó đúng 10 năm yêu nhau. Sẽ là một sinh nhật kỷ niệm 10 năm mình yêu nhau và cũng sẽ là ngày cưới nghen ấy”, Cát Phượng viết.

Cát Phượng tiết lộ những ngày đói khổ cùng Kiều Minh Tuấn và bất ngờ thông báo đám cưới - Ảnh 1
Cát Phượng xúc động kể lại những kỷ niệm đáng nhớ với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV

Trong bức tâm thư đầy xúc động, Cát Phượng nhớ lại những năm tháng khó khăn khi mới bắt đầu yêu chồng kém 18 tuổi. Dù có những khoảng thời gian họ phải chia đôi ổ bánh mì, đói không dám ăn vì dành tiền mua sữa cho bé Bom nhưng vẫn gắn bó bên nhau, tính đến nay đã gần 10 năm tròn.

Cát Phượng tiết lộ những ngày đói khổ cùng Kiều Minh Tuấn và bất ngờ thông báo đám cưới - Ảnh 2
Cát Phượng ngọt ngào chúc mừng sinh nhật chồng trẻ - Ảnh: FBNV
Cát Phượng tiết lộ những ngày đói khổ cùng Kiều Minh Tuấn và bất ngờ thông báo đám cưới - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn thương yêu bé Bom như con ruột khiến Cát Phượng rất an lòng - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

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