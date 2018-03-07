Chưa đến 8/3, Cát Phượng đã cười 'tít mắt' khi nhận món quà đáng yêu của Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn được đưa vào danh sách những sao nam tặng quà 8/3 sớm nhất cho vợ. Sự ga lăng, dễ thương của anh nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Tuy thua Cát Phượng tới 18 tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn luôn thể hiện mình là một người đàn ông bản lĩnh, ga lăng và giỏi chiều chuộng vợ con. Không chỉ đảm đang, khéo léo, Kiều Minh Tuấn còn là một người chồng lãng mạn trong các ngày lễ quan trọng của hai người. Dịp 8/3 này, nam diễn viên Em chưa 18 lại tiếp tục chứng minh tình yêu bằng cách đích thân đi mua quà sớm hơn 3 ngày.

Kiều Minh Tuấn đăng ảnh khoe món quà vừa mua, Cát Phượng thích thú gửi lời cảm ơn đến người thương - Ảnh: FBNV

Điều bất ngờ mà Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng là một sợi dây chuyền trắng lấp lánh, do anh tiết kiệm tiền đã lâu mới mua được. Trước khi tặng, nam diễn viên đăng tải bức ảnh chụp món quà lên trang cá nhân cùng lời tâm sự ngọt ngào gửi đến người vợ hơn tuổi.

"Đừng hỏi vì sao tiền tháng này bị 'mẻ' nặng quá nha nha... Quan trọng là thần thái! Cám ơn em luôn bên anh những lúc khó khăn nhất.... người phụ nữ đời tôi!

Tặng quà mà hồi hộp hơn người nhận quà khà khà khà. Khuyến khích các ông siêng tặng quà cho người mình yêu. Tặng đi, tặng hết cuộc đời thì mới yên", Kiều Minh Tuấn hài hước viết.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tuy lệch nhiều tuổi nhưng có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Cát Phượng gây choáng khi tiết lộ có từng này tiền trong tài khoản ngân hàng Cát Phượng khiến nhiều fan bất ngờ khi hé lộ số tiền tiết kiệm sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.

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