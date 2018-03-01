Cát Phượng gây choáng khi tiết lộ có từng này tiền trong tài khoản ngân hàng

Hậu trường 01/03/2018 15:56

Cát Phượng khiến nhiều fan bất ngờ khi hé lộ số tiền tiết kiệm sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz.

Cách đây ít giờ, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ status bàn về nỗi lo ngân hàng phá sản của những người lắm tiền. Trong khi không ít người hoang mang, thấp thỏm lo sợ rằng tương lai sẽ mất trắng thì nữ danh hài lại khá dửng dưng với thông tin trên.

Cát Phượng cho rằng mình là người may mắn vì không để nhiều tiền trong ngân hàng. Cô tạm yên tâm vì chưa bao giờ có nỗi 100 triệu trong tài khoản, đồng thời tiết lộ số dư hiện tại chỉ ngoài 7 triệu.

“Gửi tiền ngân hàng bây giờ cũng hoang mang quá nhỉ? Không biết tất cả các ngân hàng rồi đây ngân hàng nào tiếp tục phá sản?

May thay Cát tui chưa bao giờ trong tài khoản có đến 100 triệu. Nói không ai tin nhưng đó là sự thật đấy các bạn!

Hiện tại trong tài khoản Cát có 7.850.230 đồng. Có bao nhiêu người tin nhỉ? Vậy đi, mà Cát tui thấy vui. Nếu ngân hàng có phá sản thì Cát đây không phải khóc lóc vật vã”, Cát Phượng hài hước viết.

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Cát Phượng tiết lộ tài khoản của mình không bao giờ có nổi 100 triệu - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của bà xã Kiều Minh Tuấn, một số fan không tin Cát Phượng lại nghèo đến vậy, đoán cô giấu tiền trong nhà. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định mỗi lần có tiền đều mang đi từ thiện hết nên không dư dả gì.

“Có tiền dư để mới ghê á gái. Có nhiêu chế mua gạo cho chùa để chùa phân phát cho người nghèo ăn và cho các hoàn cảnh hết à gái ơi”, Cát Phượng trả lời bình luận của fan.

Cát Phượng gây choáng khi tiết lộ có từng này tiền trong tài khoản ngân hàng - Ảnh 2
Cát Phượng là một trong những nghệ sĩ siêng đi làm từ thiện nhất showbiz - Ảnh: Internet
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