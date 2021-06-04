Cảnh ‘giường chiếu’ siêu yêu của các công chúa, hoàng tử nhà sao Việt

Hậu trường 04/06/2021 18:21

Là những hot kid của showbiz Việt, các bé được bố mẹ chu đáo chuẩn bị căn phòng đẹp sang xịn mịn.

Mạc Văn Khoa

Từ ngày chào đón ái nữ đầu lòng, vợ chồng Mạc Văn Khoa chính thức gia nhập hội nghiện con khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô công chúa nhỏ. Mới đây, cô bé Minnie được bố mẹ đặc biệt ưu ái chuẩn bị một căn phòng ngập tràn màu hồng xinh xắn cực đáng yêu. Đặc biệt, chiếc giường màu hồng này được trang trí như giường công chúa khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa.

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May quá bố không làm căn phòng màu mắm tôm cho 'cô Hai bún đậu' - Ảnh: FB

Thừa hưởng gen trội từ bố, Minnie nổi tiếng trên mạng xã hội là “cây hài bất đắc dĩ” với loạt meme “dễ thương muốn xỉu”. Ngoài ra, cô bé còn thường xuyên trở thành món “đồ chơi” giải trí của mẹ. Thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hài hước, nay cảnh “giường chiếu” của “cô Hai bún đậu” đã khiến các cô chú cộng đồng mạng phải nhìn lại Minnie với ánh mắt khác, một Minnie đầy ngọt ngào, không phải lúc nào cũng “hài như bố”.

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Công chúa say giấc nồng trong chiếc giường màu hồng - Ảnh: FB

Đông Nhi

“Đập hộp” phòng ngủ của Winnie nhà Nhi – Thắng là một căn phòng được thiết kế với tông màu trắng – hồng. Dù Winnie còn rất nhỏ nhưng đã có một nơi cho riêng mình, từ tủ quần áo lớn treo rất nhiều đồ, body suit với tông màu trắng tinh khôi, cho đến nôi, thảm để con gái nằm chơi và được gắn cả rèm, đèn lung linh. Trong một phòng nhưng vợ chồng nữ ca sĩ đã đặt khá nhiều khu vực thư giãn, ngoài nôi và thảm thì còn có cả sofa riêng.

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Hot kid Winnie chưa chào đời đã được bố mẹ chuẩn bị một phòng riêng hoành tráng - Ảnh: Chụp màn hình

Cường Đô La

Subeo sống giữa hai nhà của bố Cường Đô La và mẹ Hồ Ngọc Hà. Trong biệt thự triệu đô, không gian sống của quý tử nhà đại gia phố núi được bài trí gọn gàng, tối giản và hiện đại. Bàn học cỡ lớn rộng “thênh thang” với hai hàng kệ tủ trưng bày những món đồ chơi yêu thích cùng đồ dùng học tập của bé. Phòng được lát sàn gỗ với diện tích khá lớn để cậu bé có thể thoải mái vừa học, vừa chơi.

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Phòng của cậu ấm Subeo là niềm mơ ước của rất nhiều bé trai - Ảnh: FB

Ngoài ra, phòng của Suchin cũng lung linh không kém khi được bài trí đầy đủ tiện nghi sang chảnh. Tuy chỉ “khoe” một góc của căn phòng nhưng cũng đủ cho thấy công chúa nhà này sở hữu căn phòng như một cửa hàng thời trang.

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Một góc nhỏ căn phòng của rich kid cũng đủ gây 'choáng ngợp' - Ảnh: FB
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Phòng Suchin có cả kệ gấu bông, buồng đồ chơi - Ảnh: FB

Dương Khắc Linh

Chào đón hai quý tử, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã chuẩn bị một căn phòng 15 mét vuông với đầy đủ tiện nghi cho bé. Phòng được dán decal màu xanh có họa tiết ngộ nghĩnh phù hợp với bé trai. Ngoài ra, nam nhạc sĩ còn chuẩn bị cả chiếc giường tầng để dành cho hai người giúp việc. Anh dự kiến thuê hai bảo mẫu để chia sẻ công việc vì chăm cặp sinh đôi rất vất vả.

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Dương Khắc Linh chu đáo chuẩn bị cả giường cho bảo mẫu của các con - Ảnh: FB

Căn phòng này trước đây Dương Khắc Linh dành làm buồng nghỉ cho khách. Tuy diện tích không lớn nhưng có cửa sổ rộng nên anh tin đây là không gian lý tưởng cho các con. Phòng này bố trí gần phòng ngủ lớn của hai vợ chồng nên có thể sang thăm con dễ dàng.

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