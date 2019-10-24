Cận cảnh nhan sắc lai Tây cực quyến rũ của con gái ca sĩ Thanh Hà

Isabella Quỳnh Tiên Hồ - con gái Thanh Hà đang khiến dân mạng phát sốt vì nhan sắc lai Tây cực quyến rũ.
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Sinh năm 1969, nữ ca sĩ Thanh Hà nổi tiếng với vẻ đẹp lai Tây đầy quyến rũ và giọng hát nội lực giàu cảm xúc. Hoạt động chủ yếu ở hải ngoại nhưng thời gian gần đây, giọng ca “Sợ yêu” thường xuyên tham gia các show diễn tại Việt Nam.
Trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Thanh Hà có một cô con gái tên là Isabella Quỳnh Tiên Hồ, năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên đại học tại Mỹ. Theo chia sẻ của Thanh Hà, Isabella đã phải tự lập từ nhỏ vì nữ ca sĩ luôn bận rộn với lịch trình dày đặc.
Tuy không có nhiều thời gian bên nhau nhưng tình cảm của 2 mẹ con vẫn vô cùng thân thiết và gần gũi. Con gái Thanh Hà cũng rất hiểu và tôn trọng công việc của mẹ.
Mới đây, trong tiệc sinh nhật của con gái, Thanh Hà đã cùng nhiều bạn bè là nghệ sĩ nổi tiếng tổ chức một bữa tiệc ấm cúng dành cho Isabella. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất chính là nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm tuổi đôi mươi của Isabella.
Nhiều người cho rằng Isabella sở hữu nét đẹp lai Tây quyến rũ giống mẹ. Bên cạnh đó, con gái Thanh Hà còn gây ấn tượng với chiều cao “khủng” và nụ cười rạng rỡ. Trên trang cá nhân, Thanh Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh của hai mẹ con. Dưới mỗi bài đăng, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của Isabella.