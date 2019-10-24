Cận cảnh nhan sắc lai Tây cực quyến rũ của con gái ca sĩ Thanh Hà

Sinh năm 1969, nữ ca sĩ Thanh Hà nổi tiếng với vẻ đẹp lai Tây đầy quyến rũ và giọng hát nội lực giàu cảm xúc. Hoạt động chủ yếu ở hải ngoại nhưng thời gian gần đây, giọng ca “Sợ yêu” thường xuyên tham gia các show diễn tại Việt Nam.

Ngoại hình xinh đẹp của nữ ca sĩ Thanh Hà - Ảnh: Internet

Trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Thanh Hà có một cô con gái tên là Isabella Quỳnh Tiên Hồ, năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên đại học tại Mỹ. Theo chia sẻ của Thanh Hà, Isabella đã phải tự lập từ nhỏ vì nữ ca sĩ luôn bận rộn với lịch trình dày đặc.