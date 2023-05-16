Cận cảnh nhan sắc cực phẩm của các nữ cầu thủ Việt Nam tại SEA Games 23

Dàn cầu thủ nữ của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 23 cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn.

Những ngày qua, các thành tích rực rỡ đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam không chỉ mang lại niềm tự hào cho dân tộc mà còn ghi danh thể thao Việt Nam trên đấu tường thế giới. Mới gần đây nhất, các tuyển nữ bóng đá Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở chung kết, có lần thứ 8 vô địch, đồng thời thiết lập kỷ lục giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Lần thứ 8 Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp Đây có thể nói là thành tích khủng mà các cô gái bóng đã Việt cho nước nhà. Chiến thắng này đã đưa Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam viết nên kỳ tích trong lịch sử môn bóng Bóng đá Nữ tại SEA Games. Đây đã là lần thứ 8 Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Nụ cười rạng rỡ của các "bông hoa" đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam Bên cạnh niềm hân hoan về các thành tích khủng, dân mạng còn chú ý đến một đặc điểm "có 1 không 2" nhưng "mười phân vẹn mười" của các cô gái. Khi cởi bỏ trang phục "quần đùi, áo số", một số người còn xinh đẹp không kém gì những hot girl. Hoàng Thị Loan - cô gái sinh năm 1995 đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Đây cũng là cái tên chất lượng ở hàng thủ ĐT nữ Việt Nam. Vừa qua, người đẹp đã giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32.

Hậu vệ Hoàng Thị Loan Hoa khôi làng bóng đá Hoàng Thị Loan Thanh Nhã là một trong những gương mặt gây thương nhớ. Không chỉ là một gương mặt nổi bật trên sân cỏ, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã còn là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang sành điệu ở ngoài đời. Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã Nữ tiền vệ gây được nhiều khán giả chú ý với nhan sắc không thua kém gì hot girl. Tiền đạo sinh năm 2001 - Huỳnh Như. Cô chính là đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, cô vẫn ghi điểm bởi nụ cười tươi sáng. Tiền đạo sinh năm 2001 - Huỳnh Như Cô vẫn ghi điểm bởi nụ cười tươi sáng Lê Thị Diễm My sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông. Cô được cho sở hữu nụ cười thân thiện, thu hút mọi ánh nhìn. Lê Thị Diễm My Tiền đạo Phạm Hải Yến nổi bật với hình ảnh một cô gái có mái tóc ngắn gọn gàng, cá tính đôi mắt sáng và nụ cười duyên. Phạm Hải Yến Lương Thị Thu Thương cùng là một hậu vệ tài năng của đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam. Đến với bóng đá là một cái duyên từ năm 2013, cầu thủ sinh năm 2000 này đã gắn bó với trái bóng tròn được 7 năm. Lương Thị Thu Thương Tiền vệ Dương Thị Vân. Tại Asian Cup 2022, Dương Thị Vân đá chính các trận gặp Nhật Bản, Myanmar và luôn giữ được phong độ. Tiền vệ Dương Thị Vân "Chị cả" Trần Thị Thuỳ Trang là cái tên không thể thiếu ở tuyến giữa ĐT nữ Việt Nam. Dù đã ở tuổi 34 nhưng cô lúc nào cũng luôn máu lửa trên sân cỏ. "Chị cả" Trần Thị Thuỳ Trang Nhan sắc của trung vệ Trần Thị Thuý Nga. Trung vệ Thúy Nga

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