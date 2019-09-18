Cận cảnh không gian sống hoành tráng, rộng như 'biệt phủ' của danh hài Xuân Bắc

Danh hài Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Tài năng, thông minh và hoạt ngôn, anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai trò khác nhau như: diễn viên hài, MC, diễn kịch... Dù ở vai trò nào, nam nghệ sĩ cũng để lại dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Nổi tiếng là vậy, nhưng trong chuyện đời tư và gia đình, Xuân Bắc lại khá kín tiếng. Thi thoảng anh mới đăng tải một vài hình ảnh vui vẻ cùng các con.