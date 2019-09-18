Cận cảnh không gian sống hoành tráng, rộng như 'biệt phủ' của danh hài Xuân Bắc

Hậu trường 18/09/2019 16:37

Qua loạt ảnh vừa được đăng tải, cư dân mạng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa với không gian sống rộng rãi của gia đình danh hài Xuân Bắc.

Danh hài Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Tài năng, thông minh và hoạt ngôn, anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai trò khác nhau như: diễn viên hài, MC, diễn kịch... Dù ở vai trò nào, nam nghệ sĩ cũng để lại dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Nổi tiếng là vậy, nhưng trong chuyện đời tư và gia đình, Xuân Bắc lại khá kín tiếng. Thi thoảng anh mới đăng tải một vài hình ảnh vui vẻ cùng các con.

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Đầu năm 2019, rộ tin vợ chồng Xuân Bắc đã chào đón con thứ 3. Tuy nhiên đến hiện tại, nam danh hài vẫn chưa lên tiếng về việc này - Ảnh: FB

Mới đây, công chúng bất ngờ được chiêm ngưỡng không gian sống thoải mái của gia đình nam danh hài. Theo hình ảnh vừa được Nguyễn Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc đăng tải, ngôi nhà khang trang được xây dựng trên một khu đất rộng. Sân vườn được trồng cỏ xanh mướt, có lối đi bằng đá tạo nên khung cảnh vô cùng thanh bình.

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Vợ Xuân Bắc khoe khoảnh khắc cậu nhóc Bi Béo check-in một góc trong căn nhà nhìn ra được sân vườn rộng - Ảnh: FB

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Sân vườn rộng trồng cỏ xanh mướt, xen kẽ là những lối đi bằng đá. Đây là không gian sống đáng ao ước của mọi gia đình - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội đang lan truyền một số hình ảnh khác được cho là biệt thự của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc tại Hà Nội.

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Cơ ngơi mới được cho là của vợ chồng Xuân Bắc vô cùng thoáng mát - Ảnh: Internet

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Quanh nhà trồng rất nhiều cây cỏ - Ảnh: Internet

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Căn nhà lung linh khi về đêm - Ảnh: Internet

Để có được cơ ngơi này, vợ chồng nghệ sĩ đã tốn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Sau khi những hình ảnh này được tiết lộ, bạn bè và người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

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