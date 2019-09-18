Cận cảnh không gian sống hoành tráng, rộng như 'biệt phủ' của danh hài Xuân Bắc

Qua loạt ảnh vừa được đăng tải, cư dân mạng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa với không gian sống rộng rãi của gia đình danh hài Xuân Bắc.
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Danh hài Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Tài năng, thông minh và hoạt ngôn, anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai trò khác nhau như: diễn viên hài, MC, diễn kịch... Dù ở vai trò nào, nam nghệ sĩ cũng để lại dấu ấn riêng trong lòng công chúng.
Nổi tiếng là vậy, nhưng trong chuyện đời tư và gia đình, Xuân Bắc lại khá kín tiếng. Thi thoảng anh mới đăng tải một vài hình ảnh vui vẻ cùng các con.
Mới đây, công chúng bất ngờ được chiêm ngưỡng không gian sống thoải mái của gia đình nam danh hài. Theo hình ảnh vừa được Nguyễn Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc đăng tải, ngôi nhà khang trang được xây dựng trên một khu đất rộng. Sân vườn được trồng cỏ xanh mướt, có lối đi bằng đá tạo nên khung cảnh vô cùng thanh bình.
Bên cạnh đó, trên mạng xã hội đang lan truyền một số hình ảnh khác được cho là biệt thự của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc tại Hà Nội.
Để có được cơ ngơi này, vợ chồng nghệ sĩ đã tốn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Sau khi những hình ảnh này được tiết lộ, bạn bè và người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.