Biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị Đinh Thị Hải Yến, nghệ sĩ Xuân Bắc cùng đồng nghiệp quyết định tổ chức đêm diễn giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó.
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Rạng sáng 1/5, vụ tai nạn thương tâm tại hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Một trong hai nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến - thành viên Nhà hát Kịch Việt Nam.
Mới đây, NSƯT Xuân Bắc – Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã đến tận nhà thăm và bàn bạc để lo hậu sự cho chị Hải Yến. Nam nghệ sĩ chụp và chia sẻ một vài hình ảnh căn nhà đơn sơ mà gia đình nạn nhân xấu số đang sống khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Anh viết: "Đau đớn, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Công đoàn viên Đinh Thị Hải Yến, trong vụ TNGT tại hầm chui Kim Liên rạng sáng ngày 1/5/2019. Chị ra đi để lại sự trống vắng, tiếc thương trong gia đình, bạn bè và trong lòng mỗi đồng nghiệp vốn rất yêu mến chị. Chị Yến mất đi để lại hai đứa con thơ, cháu thứ hai lại bị bệnh bẩm sinh cần bàn tay săn sóc, chăm bẵm suốt đời của người mẹ. Nhưng từ nay cháu không còn được gặp mẹ nữa vì tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất mẹ cháu đi rồi... Đau xót quá!".
Nam nghệ sĩ hài cho biết, Nhà hát Kịch Việt Nam và BCH Công Đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam quyết định tổ chức hai đêm diễn vào 20h ngày 5 và 6/5/2019 để quyên góp giúp gia đình chị Hải Yến giảm bớt khó khăn.