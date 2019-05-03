Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên

Hậu trường 03/05/2019 15:14

Biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chị Đinh Thị Hải Yến, nghệ sĩ Xuân Bắc cùng đồng nghiệp quyết định tổ chức đêm diễn giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó.

Rạng sáng 1/5, vụ tai nạn thương tâm tại hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Một trong hai nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến - thành viên Nhà hát Kịch Việt Nam.

Mới đây, NSƯT Xuân Bắc – Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã đến tận nhà thăm và bàn bạc để lo hậu sự cho chị Hải Yến. Nam nghệ sĩ chụp và chia sẻ một vài hình ảnh căn nhà đơn sơ mà gia đình nạn nhân xấu số đang sống khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 1
Xuân Bắc lặng người khi đến nhà chị Đinh Thị Hải Yến bàn bạc lo hậu sự - Ảnh: FBNV
Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 2
Cả gia đình chị sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp từ lâu - Ảnh: FBNV

Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 3

Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 4
Ngôi nhà đã xuống cấp, tường sơn bong tróc - Ảnh: FBNV
Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 5
Bàn thờ của chị Yến được đặt ở một góc nhỏ - Ảnh: FBNV

Anh viết: "Đau đớn, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Công đoàn viên Đinh Thị Hải Yến, trong vụ TNGT tại hầm chui Kim Liên rạng sáng ngày 1/5/2019. Chị ra đi để lại sự trống vắng, tiếc thương trong gia đình, bạn bè và trong lòng mỗi đồng nghiệp vốn rất yêu mến chị. Chị Yến mất đi để lại hai đứa con thơ, cháu thứ hai lại bị bệnh bẩm sinh cần bàn tay săn sóc, chăm bẵm suốt đời của người mẹ. Nhưng từ nay cháu không còn được gặp mẹ nữa vì tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất mẹ cháu đi rồi... Đau xót quá!".

Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 6
Rất đông nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam đã đến thắp nén hương, đưa chị về nơi an nghỉ - Ảnh: Internet
Đến thăm nhà, Xuân Bắc đau lòng chứng kiến gia cảnh đáng thương của đồng nghiệp tử vong tại hầm Kim Liên - Ảnh 7
Chị ra đi đột ngột để lại hai con bơ vơ, một đang là sinh viên và một bé trai 13 tuổi mắc bệnh bẩm sinh - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ hài cho biết, Nhà hát Kịch Việt Nam và BCH Công Đoàn Nhà hát Kịch Việt Nam quyết định tổ chức hai đêm diễn vào 20h ngày 5 và 6/5/2019 để quyên góp giúp gia đình chị Hải Yến giảm bớt khó khăn.

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Từ khóa:   Đinh Thị Hải Yến tai nạn hầm Kim Liên Xuân Bắc Nhà hát Kịch Việt Nam

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