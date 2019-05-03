Rạng sáng 1/5, vụ tai nạn thương tâm tại hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Một trong hai nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến - thành viên Nhà hát Kịch Việt Nam.

Mới đây, NSƯT Xuân Bắc – Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã đến tận nhà thăm và bàn bạc để lo hậu sự cho chị Hải Yến. Nam nghệ sĩ chụp và chia sẻ một vài hình ảnh căn nhà đơn sơ mà gia đình nạn nhân xấu số đang sống khiến nhiều người không khỏi xót xa.