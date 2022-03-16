Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc: Từ từng dùng bao tải để đựng tiền cát-xê đến phải mổ 4 lần, bán hết tư trang, nhà cửa để có tiền chữa bệnh

Hậu trường 16/03/2022 10:27

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã bất ngờ có những tiết lộ về chuyện nghề và khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời mình.

Sau khi rời nhóm 1088, Ưng Hoàng Phúc trở thành ca sĩ solo và gặt hái được những thành công nhất định. Tên tuổi của anh gắn liền với những bản hit đình đám. Những năm 2000, Ưng Hoàng Phúc được xem là 1 trong số những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất và ghi dấu đặc biệt trong lòng công chúng.

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Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về thời kỳ đỉnh cao của mình. Theo đó, Ưng Hoàng Phúc cho biết sự xuất hiện của anh vào lúc ấy sẽ "cân" hết cả show. Hàng nghìn khán giả mua vé, bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-xê.

"Thời kỳ đỉnh cao, tôi chạy show không ngừng nghỉ, có sự xuất hiện của tôi là có thể cân hết cả một show, hàng nghìn khán giả háo hức mua vé, bầu show cần cái tên Ưng Hoàng Phúc. Bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-xê vì họ tổ chức liên tục nhiều show trong một đêm" - bài đăng của nam ca sĩ.

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 Bái viết của Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sức khỏe anh sau đó đã gặp vấn đề phải mổ 4 lần, bán hết tài sản để chữa trị. Từ đó, vợ chồng trở lại vạch xuất phát. Song, anh vẫn động viên vợ, cùng nhau gầy dựng lại mọi thứ từ đầu.

Trước đó, tham gia chương trình Nghệ sĩ Đối thoại số 17, Ưng Hoàng Phúc cũng từng chia sẻ về khoảng thời gian này. Theo đó, anh cho biết: "Tôi buộc phải tạm dừng sự nghiệp và chuyên tâm chữa lưng vì nếu không chữa hết hẳn thì sẽ bị teo cơ, có thể bị liệt. Lúc đó tôi hoang mang lắm, đi từ Bắc chí Nam để tìm thầy tìm thuốc... nhưng cũng không hết bệnh.

Vậy là tôi quyết định liều mổ lần thứ hai. Thực sự, tôi rất biết ơn vị bác sĩ mổ cho mình. Mổ lần đầu đã khó, mổ lần thứ hai còn khó hơn vì nguy cơ bị liệt và tử vong rất cao. Tôi phải ký vào giấy sinh tử, nếu chết cũng không được kiện y bác sĩ và bệnh viện vì ca phẫu thuật là 5 ăn 5 thua".

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Theo Dân Việt, sau khi phát hành vol 5, Ưng Hoàng Phúc phải nghỉ một thời gian khá dài vì bị thoát vị đĩa đệm, tưởng như phải từ bỏ sự nghiệp sớm, nhưng với những nỗ lực hết mình, anh đã chiến thắng được căn bệnh và trở lại Vpop mạnh mẽ.

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Được biết, sắp tới, Ưng Hoàng Phúc sẽ mang đến liveshow Khoảng Thời Thanh Xuân để cùng khán giả kỉ niệm 20 năm làm nghề. Sau đó, nam ca sĩ sẽ ra mắt dự án phim Chạm và ấn phẩm sách cùng tên để lưu giữ lại khoảng trời thanh xuân của chính mình.

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