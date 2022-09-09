Ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng vì tổ chức liveshow ở ban công

Hậu trường 09/09/2022 13:26

Theo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt 12,5 triệu đồng vì làm show ở ban công không xin phép, dùng thiết bị phát âm thanh lớn ở phố đi bộ Hà Nội.

Ngày 9/9, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã mời ca sĩ đến nhận quyết định xử phạt. Phía nam ca sĩ cam kết nộp phạt trong ngày, đồng thời cho biết sẽ hợp tác, tuân thủ các quy định trong những lần biểu diễn sau.

Trên Dân Việt, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cũng cho biết thêm, ca sĩ Tuấn Hưng bị phạt hành chính do vi phạm quy định theo Nghị định 38 của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Ngoài ra, Điều 13, quyết định số 21 của UBND Hà Nội về quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, quy định: "Không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".

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Tuấn Hưng tổ chức liveshow tại ban công nhà riêng. Ảnh: FBNV

Thông tin tử Zing cho biết thêm, trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải công khai việc tổ chức liveshow Góc ban công vào tối 3/9 từ ban công một căn nhà trên phố Hàng Khay. Buổi biểu diễn sau đó thu hút hàng nghìn khán giả.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho hay việc ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên tổ chức các show ca nhạc tại ban công nhà riêng xuất hiện từ năm 2019.

Sau 2 năm dịch Covid-19, hoạt động này được tạm dừng cho tới khoảng một tháng qua, các buổi biểu diễn được tiếp tục. Cơ quan chức năng phường Tràng Tiền nhiều lần xuống làm việc, nhưng phía nam ca sĩ không chấp hành bởi cho rằng "đây là ban công nhà riêng".

Quận Hoàn Kiếm khẳng định, việc ca sĩ Tuấn Hưng tự ý tổ chức những buổi biểu diễn có sự tham gia đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự, gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy và dịch bệnh Covid-19.

Chính quyền địa phương bày tỏ sự hoan nghênh đối với hoạt động cộng đồng của ca sĩ Tuấn Hưng. Tuy nhiên, quận cho rằng, nam ca sĩ cần chấp hành đúng quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật và có phương án đảm bảo an toàn cho khán giả khi tham dự chương trình.

“UBND quận Hoàn Kiếm rất hoan nghênh các hoạt động cộng đồng không thu phí của ca sĩ Tuấn Hưng, tuy nhiên, phía nam ca sĩ cần chấp hành quy định xin giấy phép của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, bởi đây là hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nếu được phép, chúng tôi sẵn sàng có phương án hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự để đây là một nét đẹp của không gian phố đi bộ hồ Gươm”, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nói.

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