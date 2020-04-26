Ca sĩ Hương Tràm bị dân mạng chỉ trích khi diện váy ngắn đi chùa

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, ca sĩ Hương Tràm chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân nhưng lại khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Sau một năm tạm ngừng sự nghiệp ca hát, rời xa showbiz để sang nước ngoài học tập và điều trị tâm lý, nữ ca sĩ Hương Tràm đã dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu nhưng những thông tin về Hương Tràm vẫn luôn được khán giả quan tâm.

Hương Tràm từng khiến khán giả tiếc nuối khi tuyên bố tạm ngừng ca hát để đi du học – Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, giọng ca “Em gái mưa” bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới nhất của cô đến người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại nhận về không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, qua hình ảnh đăng tải, Hương Tràm vô tư diện váy ngắn đi lễ chùa. Nhiều người cho rằng, cách ăn mặc của nữ ca sĩ không hề phù hợp với những nơi linh thiêng như chùa hay nơi thờ phụng. Trong khi đó, người hâm mộ lại nhắc nhở nữ ca sĩ nên chú ý chọn trang phục kín đáo hơn để phù hợp với hoàn cảnh cũng như nơi đến.

Hương Tràm bị công chúng chê bai về cách ăn mặc – Ảnh: IG

Bộ trang phục của nữ ca sĩ bị cho là rất dễ hớ hênh – Ảnh: IG

Một số bình luận chỉ trích của cư dân mạng - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng bày tỏ sự khó chịu trước cách ăn mặc của Hương Tràm, đồng thời để lại bình luận chỉ trích cô: “Đi chùa thì nên mặc kín đáo chút”, “Sao đi chùa mà mặc váy áo ngắn thế nhỉ, nhìn phản cảm quá”, “Chị ơi, đừng mặc như thế đi chùa ạ”, “Mặc gì kỳ cục quá vậy”…

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-huong-tram-bi-dan-mang-chi-trich-khi-dien-vay-ngan-di-chua-357483.html