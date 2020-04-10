Phi Thanh Vân than thở vì liên tục nhận được hàng trăm tin nhắn tán tỉnh, hình ảnh phản cảm từ người lạ

Trước việc bị khủng bố tinh thần vì những lời tán tỉnh từ người lạ, Phi Thanh Vân cho biết cô có tiêu chuẩn người yêu rõ ràng và sẽ không hồi đáp những tin nhắn vớ vẩn.

Sau khi ly hôn người chồng thứ hai là Bảo Duy, Phi Thanh Vân không công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc con trai.

Phi Thanh Vân thành công với việc kinh doanh và chưa nghĩ đến chuyện tái hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân tiết lộ mỗi ngày đều nhận được hàng trăm tin nhắn gạ gẫm, tán tỉnh từ các chàng trai. Thậm chí, những người này còn gửi hình ảnh nhạy cảm khiến cô khó chịu: “Vượt qua hỗn loạn tin nhắn tinh thần! Một ngày Phi Thanh Vân nhận vài trăm tin nhắn kiểu: tán tỉnh, đẩy đưa, thả thính, gạ tình, khoe múi - chuột - cơ - lông, mê mẩn, nhớ nhung các kiểu, hẹn hò cafe... thật Vân không thích và muốn như vậy.

Vân cũng không có nhu cầu được nhìn ngắm những vật quý ấy của các anh, nên đừng gửi em nữa. Em cũng không muốn hay trả lời hoặc thích những chủ đề tán tỉnh vớ vẩn vì em sống rất tinh tế và thực tế. Stop ngay các anh nhé!”.

Bài đăng của Phi Thanh Vân - Ảnh: FB

Theo đó, Phi Thanh Vân khẳng định sẽ không trả lời bất kỳ tin nhắn tán tỉnh nào. Bởi lẽ, nữ doanh nhân chỉ muốn dành thời gian tìm hiểu những người đủ tiêu chí để đi đến kết hôn: “Các anh thấy mình ‘ngoài vùng phủ sóng, lố vạch đường ngang, lấn làn đèn đỏ, trong vùng cách ly’... thì xin đừng nhắn tin chat chít. Em không trả lời đâu”.

Phi Thanh Văn mệt mỏi vì có quá nhiều người tán tỉnh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng cho biết vì Phi Thanh Vân “quá đẹp” nên mới gặp phải tình huống trớ trêu này: “Ai biểu đẹp hoài chị gái ơi”, “Em gái của anh lúc nào cũng xinh đẹp”, “Chị bớt đẹp đi nè”, “Đưa cái hình như vầy sao người ta cưỡng lại được”…

Phi Thanh Vân được trai kém 13 tuổi theo đuổi, lộ tin nhắn tỏ tình mùi mẫn Diễn viên Phi Thanh Vân khoe được một chàng trai trẻ kém tuổi yêu và tỏ tình nhiều lần. Tuy nhiên, cô quyết định từ chối vì cảm thấy không hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-than-tho-vi-lien-tuc-nhan-duoc-hang-tram-tin-nhan-tan-tinh-hinh-anh-phan-cam-tu-nguoi-la-356340.html