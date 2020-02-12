Chỉ một động thái, Phi Thanh Vân bị nghi sắp lên xe hoa lần 3

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, động thái bất ngờ của diễn viên Phi Thanh Vân khiến cô vướng nghi án sắp kết hôn lần 3.

Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt nhưng diễn viên Phi Thanh Vân vẫn là gương mặt được công chúng chú ý. Cuộc sống và chuyện tình cảm của bà mẹ đơn thân là điều khiến mọi người quan tâm hơn cả.

Mới đây nhất, Phi Thanh Vân gây xôn xao khi đăng tải lên trang cá nhân chân dung một người đàn ông lạ mặt và dành những lời "có cánh": "Đa tài lắm anh nhé, vừa làm lớn lại hát hay, duyên ăn nói, vậy anh làm khổ biết bao cô gái”.

Người đàn ông được cho là bạn trai mới của Phi Thanh Vân - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn, dòng chia sẻ của nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" đã nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Dưới phần bình luận, mọi người gửi lời chúc mừng Phi Thanh Vân vì cho rằng cô đang muốn công khai bạn trai. Đáng chú ý, một người quen của nữ diễn viên còn suy đoán: "Sắp được đi ăn cưới chị rồi đây”.

Không để mọi người tò mò quá lâu, bà mẹ đơn thân đã lên tiếng giải thích: "Đó là người anh tôi quen đã 10 năm. Anh ấy đang độc thân giống tôi. Vừa rồi chúng tôi có dự chung một buổi tiệc nên có hình ảnh, rồi đăng tải lên mạng xã hội, tương tác lẫn nhau”. Cô khẳng định vẫn đang độc thân vui tính để ngầm phủ nhận chuyện sắp kết hôn.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, Phi Thanh Vân đang là bà mẹ đơn thân xinh đẹp, gợi cảm - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, "Nữ hoàng dao kéo" từng công khai chuyện được một người đàn ông thành đạt theo đuổi suốt 2 năm. Phi Thanh Vân có cảm tình với người này bởi sự chân thành và tâm lý của anh. Thế nhưng đến hiện tại, cô nàng vẫn chưa có chia sẻ gì mới về nhân vật bí ẩn này.

Người người khoe ảnh sum vầy ngày Tết, Phi Thanh Vân nghẹn ngào nhớ bố đã mất Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng diễn viên Phi Thanh Vân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất bố. Cô chia sẻ lại ảnh đón Tết cùng ông.

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