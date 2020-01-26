Người người khoe ảnh sum vầy ngày Tết, Phi Thanh Vân nghẹn ngào nhớ bố đã mất

Hậu trường 26/01/2020 12:32

Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng diễn viên Phi Thanh Vân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất bố. Cô chia sẻ lại ảnh đón Tết cùng ông.

Trong khi mọi người đang hân hoan khoe ảnh đón Tết Nguyên Đán 2020 bên gia đình và người thân, diễn viên Phi Thanh Vân lại mang nhiều nỗi buồn. Cô đón năm mới không trọn vẹn khi nghĩ đến người bố đã mất cách đây ít tháng.

Phi Thanh Vân nghẹn ngào: "Bố yêu! Năm nay con không ăn bánh chưng Bố ạ! Vì Bố đã đi xa mất rồi, chẳng ai gói bánh cho nhà mình nữa. Mà con cũng chỉ thích ăn bánh Bố Mẹ gói thôi.

Tết năm nay con cũng buồn và trống vắng lắm Bố ạ, con vẫn cố gắng để vui vẻ và quay trở lại cuộc sống nhưng đấy là chỉ mặt trên của những lớp sóng, tận sâu thẳm tâm con, chẳng khác gì đáy biển với ngàn vạn cơn gầm rú biến động!".

Người người khoe ảnh sum vầy ngày Tết, Phi Thanh Vân nghẹn ngào nhớ bố đã mất - Ảnh 1

Người người khoe ảnh sum vầy ngày Tết, Phi Thanh Vân nghẹn ngào nhớ bố đã mất - Ảnh 2
Phi Thanh Vân chia sẻ lại ảnh khi bố còn sống - Ảnh: FB

Trước nỗi đau quá lớn, bà mẹ đơn thân tìm mọi cách để có thể quên đi: "Bố biết không con lao vào tập thể dục như để phá nát mọi muộn phiền trong con... Bố luôn là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để con vươn lên và vượt qua bao đau khổ tận cùng trong cuộc sống này! Cảm giác mất Bố đến bây giờ con vẫn không tin và tâm can đau vô cùng khi con nghĩ đến.

Cám ơn Bố vì Bố luôn về bên con trong những giấc mơ, phù hộ cho con trên đường đời gian nan và nhiều biến động. Bố ơi, nếu thật sự có kiếp sau con ước mình sẽ vẫn được làm con của Bố! Con yêu Bố, mãi mãi yêu thương Bố! Bố ơi!...".

Người người khoe ảnh sum vầy ngày Tết, Phi Thanh Vân nghẹn ngào nhớ bố đã mất - Ảnh 3
Mọi năm, cô thường về nhà và quây quần bên bố mẹ cùng gói bánh chưng - Ảnh: FB

Phi Thanh Vân còn chia sẻ ảnh kỷ niệm lúc bố còn sống. Nhìn loạt khoảnh khắc nữ diễn viên cười vui vẻ cùng bố gói bánh đón Tết, mọi người vô cùng xúc động.

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