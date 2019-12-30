Vừa tuyên bố 'dao kéo' lần thứ 21, Phi Thanh Vân khoe thân hình nóng bỏng khiến dân tình 'bùng cháy'

Trên trang cá nhân, diễn viên Phi Thanh Vân vừa cho lên sóng bộ ảnh mới của mình. Vốn ưa chuộng phong cách sexy, "nữ hoàng dao kéo" một lần nữa khiến người nhìn đỏ mặt khi khoe thân gợi cảm với bikini. Ở tuổi 37, bà mẹ đơn thân không hề e dè khi diện thiết kế đồ lót mỏng manh và tạo dáng nóng bỏng, khêu gợi trước ống kính.

Trước đó, chân dài này từng gây xôn xao với thân hình xập xệ, tăng cân khó nhận ra - Ảnh: FB

Phi Thanh Vân đang rất hài lòng với diện mạo của bản thân sau vô số lần 'trùng tu' - Ảnh: FB

Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của dân mạng dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz Việt - Ảnh: FB

Sau hàng chục lần phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện sắc vóc, gần đây diễn viên Phi Thanh Vân gây chú ý khi quyết định "dao kéo" lần thứ 21. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết cô tiếp tục thẩm mỹ vì muốn có được nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp theo thời gian. Chân dài sinh năm 1982 cho rằng, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng và cô không cần phải che giấu. Sau nhiều lần bị chê bai thậm tệ vì nhan sắc xuống cấp, lần này Phi Thanh Vân nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.